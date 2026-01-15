Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 881

Новый комментарий
 
Есть нужды в том чтобы скрыть объекты по критерию. Каким образом можно скрыть объекты имеющиеся на графике (в основном это линии)? Объекты можно выбрать по префиксу.
 
Seric29:
Есть нужды в том чтобы скрыть объекты по критерию. Каким образом можно скрыть объекты имеющиеся на графике (в основном это линии)? Объекты можно выбрать по префиксу.

OBJPROP_TIMEFRAMES поможет справиться с этой задачей. Но не все кучей, а в цикле по одному.

 
Alexey Viktorov:

OBJPROP_TIMEFRAMES поможет справиться с этой задачей. Но не все кучей, а в цикле по одному.

Я так и сделаю я хочу чтобы отображение по периодам и было поэксперементирую, спасибо за совет.

 

Как программа будет работать быстрее?

1ый. вар.- если писать универсальные функции. В этом случае увеличивается количество проверок но уменьшается количество кода, т.к. в конечном итоге меньше функций меньше инициализируется переменных но есть минус указанный ранее.

2ой вар.-если писать больше функций, которые будут производить менее сложные расчёты. В этом случае увеличивается количество кода и причём сильно, больше инициализируется переменных, также компилятору придётся часто прогонять код в холостую чтобы найти нужную функцию, но есть плюс количество проверок уменьшается.

Кто что думает по этому поводу?

 
Seric29:

Как программа будет работать быстрее?

1ый. вар.- если писать универсальные функции. В этом случае увеличивается количество проверок но уменьшается количество кода, т.к. в конечном итоге меньше функций меньше инициализируется переменных но есть минус указанный ранее.

2ой вар.-если писать больше функций, которые будут производить менее сложные расчёты. В этом случае увеличивается количество кода и причём сильно, больше инициализируется переменных, также компилятору придётся часто прогонять код в холостую чтобы найти нужную функцию, но есть плюс количество проверок уменьшается.

Кто что думает по этому поводу?

2-й вариант, много маленьких функций, но Вы на притяжении 2-х месяцев никак не разберетесь чем компилятор от интерпретатора отличается, компилятор не прогоняет код в холостую, он создает таблицы связей на функции, переменные, константы... и затем использует эти таблицы для перехода при исполнении

вот читайте https://habr.com/ru/company/intel/blog/143446/

тут разработчики где то писали то же самое ищите по топику https://www.mql5.com/ru/forum/304239/page36#comment_11049194


ЗЫ: вот еще как работает компилятор https://habr.com/ru/sandbox/114988/

Делиться не всегда полезно: оптимизируем работу с кэш-памятью
Делиться не всегда полезно: оптимизируем работу с кэш-памятью
  • habr.com
Делиться с ближним своим для нас, божьих тварей, это очень характерно, считается добродетелью, и вообще, как утверждает первоисточник, положительно отражается на карме. Однако в мире, созданном архитекторами микропроцессоров, такое поведение не всегда приводит к хорошим результатам, особенно если это касается разделения памяти между потоками...
 
Alexey Viktorov:

Просто удивительно. Как можно читая документацию увидеть DRAW_HISTOGRAM2 и не увидеть DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Да и буферов лишних объявили.

Добрый вечер. Пробовал долго и тщетно. Гистограммы рисует правильно, а вот раскрашивание в разные цвета (выше и ниже уровня 50) так и не победил. Подскажите плиз, где я накосячил. Текст ниже, файл подвязан

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       Stoch_HISTOGRAM_MQL5_4.mq5 |
//|                   Copyright 2009-2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2009-2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
//--- indicator settings
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 8
#property indicator_plots   3

#property indicator_type1   DRAW_LINE       // основная
#property indicator_color1  clrLightSeaGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID

#property indicator_type2   DRAW_LINE       // сигнальная
#property indicator_color2  clrYellow
#property indicator_style2  STYLE_SOLID

#property indicator_type3   DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
#property indicator_color3  clrGreen,clrRed
#property indicator_style3  STYLE_SOLID

#property indicator_width1  3 
#property indicator_width2  2 
#property indicator_width3  1 
//--- input parameters
input int InpKPeriod=5;  // K period
input int InpDPeriod=3;  // D period
input int InpSlowing=3;  // Slowing
//--- indicator buffers
double    ExtMainBuffer[];
double    ExtSignalBuffer[];
double    ColorHistogram_2Buffer1[]; 
double    ColorHistogram_2Buffer2[]; 
double    ExtHighesBuffer[];
double    ExtLowesBuffer[];
double    ColorHistogram_2Colors[];
color     colors[]={clrRed,clrGreen};
int       cl;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ExtMainBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ExtSignalBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,ColorHistogram_2Buffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,ColorHistogram_2Buffer2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,ExtHighesBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(5,ExtLowesBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(6,ColorHistogram_2Colors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   PlotIndexSetDouble(2,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- set accuracy
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,2);
//--- set levels
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS,3);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,0,20);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,1,50);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,2,80);
////--- установим пустое значение для HISTOGRAM2
//   PlotIndexSetDouble(2,PLOT_EMPTY_VALUE,0);   
//--- set maximum and minimum for subwindow 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM,0);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM,100);
//--- name for DataWindow and indicator subwindow label
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Stoch_HISTOGRAM("+(string)InpKPeriod+","+(string)InpDPeriod+","+(string)InpSlowing+")");
   //PlotIndexSetDouble(2,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Main");
   PlotIndexSetString(1,PLOT_LABEL,"Signal");
   PlotIndexSetString(2,PLOT_LABEL,"UP");
   PlotIndexSetString(3,PLOT_LABEL,"LOW");
//--- sets first bar from what index will be drawn
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,InpKPeriod+InpSlowing-2);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,InpKPeriod+InpDPeriod);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_BEGIN,InpKPeriod+InpSlowing-2);
   PlotIndexSetInteger(3,PLOT_DRAW_BEGIN,InpKPeriod+InpSlowing-2);
//--- initialization done
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Stochastic Oscillator                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   int i,k,start;
   
   //PlotIndexSetInteger(2,PLOT_LINE_COLOR,0);
   
//--- check for bars count
   if(rates_total<=InpKPeriod+InpDPeriod+InpSlowing)
      return(0);
//---
   start=InpKPeriod-1;
   if(start+1<prev_calculated) start=prev_calculated-2;
   else
     {
      for(i=0;i<start;i++)
        {
         ExtLowesBuffer[i]=0.0;
         ExtHighesBuffer[i]=0.0;
        }
     }
//--- calculate HighesBuffer[] and ExtHighesBuffer[]
   for(i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++)
     {
      double dmin=1000000.0;
      double dmax=-1000000.0;
      for(k=i-InpKPeriod+1;k<=i;k++)
        {
         if(dmin>low[k])  dmin=low[k];
         if(dmax<high[k]) dmax=high[k];
        }
      ExtLowesBuffer[i]=dmin;
      ExtHighesBuffer[i]=dmax;
     }
//--- %K
   start=InpKPeriod-1+InpSlowing-1;
   if(start+1<prev_calculated) start=prev_calculated-2;
   else
     {
      for(i=0;i<start;i++) ExtMainBuffer[i]=0.0;
     }
//--- main cycle
   for(i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++)
     {
      double sumlow=0.0;
      double sumhigh=0.0;
      for(k=(i-InpSlowing+1);k<=i;k++)
        {
         sumlow +=(close[k]-ExtLowesBuffer[k]);
         sumhigh+=(ExtHighesBuffer[k]-ExtLowesBuffer[k]);
        }
      if(sumhigh==0.0) ExtMainBuffer[i]=100.0;
         else          ExtMainBuffer[i]=sumlow/sumhigh*100;
      if(ExtMainBuffer[i]>50){
         cl=0;
         ColorHistogram_2Buffer1[i]=50; 
         ColorHistogram_2Buffer2[i]=ExtMainBuffer[i]; 
         ColorHistogram_2Colors[i]=colors[cl];
         } 
      if(ExtMainBuffer[i]<50){
         cl=1;
         ColorHistogram_2Buffer1[i]=ExtMainBuffer[i]; 
         ColorHistogram_2Buffer2[i]=50; 
         ColorHistogram_2Colors[i]=colors[cl];
         } 
     }
//--- signal
   start=InpDPeriod-1;
   if(start+1<prev_calculated) start=prev_calculated-2;
   else
     {
      for(i=0;i<start;i++) ExtSignalBuffer[i]=0.0;
     }
   for(i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++)
     {
      double sum=0.0;
      for(k=0;k<InpDPeriod;k++) sum+=ExtMainBuffer[i-k];
      ExtSignalBuffer[i]=sum/InpDPeriod;
     }
//--- OnCalculate done. Return new prev_calculated.
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Файлы:
Stoch_HISTOGRAM_MQL5_4.mq5  13 kb
 
Sergey Voytsekhovsky:

Добрый вечер. Пробовал долго и тщетно. Гистограммы рисует правильно, а вот раскрашивание в разные цвета (выше и ниже уровня 50) так и не победил. Подскажите плиз, где я накосячил. Текст ниже, файл подвязан


В режиме отладки просматривал пошагово значения:

  • ExtMainBuffer[i]
  • cl
  • ColorHistogram_2Buffer1[i]
  • ColorHistogram_2Buffer2[i]
  • ColorHistogram_2Colors[i]
Вроде все верно считает, а гистограммв только зеленая, те что ниже 50 в красный не окрашиваются.
 
Sergey Voytsekhovsky:

В режиме отладки просматривал пошагово значения:

  • ExtMainBuffer[i]
  • cl
  • ColorHistogram_2Buffer1[i]
  • ColorHistogram_2Buffer2[i]
  • ColorHistogram_2Colors[i]
Вроде все верно считает, а гистограммв только зеленая, те что ниже 50 в красный не окрашиваются.
 
Sergey Voytsekhovsky:

В режиме отладки просматривал пошагово значения:

  • ExtMainBuffer[i]
  • cl
  • ColorHistogram_2Buffer1[i]
  • ColorHistogram_2Buffer2[i]
  • ColorHistogram_2Colors[i]
Вроде все верно считает, а гистограммв только зеленая, те что ниже 50 в красный не окрашиваются.
Изучите код
Normalized_Volume
Normalized_Volume
  • www.mql5.com
Индикатор Normalized Volume - индикатор нормализованного объёма. Отображает средний объём в диапазоне баров в виде цветной гистограммы с пороговым уровнем. Имеет два настраиваемых параметра:
 
Igor Makanu:

 но Вы на притяжении ...

Ну это понятно я просто образно назвал программу компилятором, ну а в целом в каком случае будет лучше?

1...874875876877878879880881882883884885886887888...2693
Новый комментарий