Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 881
Есть нужды в том чтобы скрыть объекты по критерию. Каким образом можно скрыть объекты имеющиеся на графике (в основном это линии)? Объекты можно выбрать по префиксу.
OBJPROP_TIMEFRAMES поможет справиться с этой задачей. Но не все кучей, а в цикле по одному.
Я так и сделаю я хочу чтобы отображение по периодам и было поэксперементирую, спасибо за совет.
Как программа будет работать быстрее?
1ый. вар.- если писать универсальные функции. В этом случае увеличивается количество проверок но уменьшается количество кода, т.к. в конечном итоге меньше функций меньше инициализируется переменных но есть минус указанный ранее.
2ой вар.-если писать больше функций, которые будут производить менее сложные расчёты. В этом случае увеличивается количество кода и причём сильно, больше инициализируется переменных, также компилятору придётся часто прогонять код в холостую чтобы найти нужную функцию, но есть плюс количество проверок уменьшается.
Кто что думает по этому поводу?
2-й вариант, много маленьких функций, но Вы на притяжении 2-х месяцев никак не разберетесь чем компилятор от интерпретатора отличается, компилятор не прогоняет код в холостую, он создает таблицы связей на функции, переменные, константы... и затем использует эти таблицы для перехода при исполнении
вот читайте https://habr.com/ru/company/intel/blog/143446/
тут разработчики где то писали то же самое ищите по топику https://www.mql5.com/ru/forum/304239/page36#comment_11049194
ЗЫ: вот еще как работает компилятор https://habr.com/ru/sandbox/114988/
Просто удивительно. Как можно читая документацию увидеть DRAW_HISTOGRAM2 и не увидеть DRAW_COLOR_HISTOGRAM2Да и буферов лишних объявили.
Добрый вечер. Пробовал долго и тщетно. Гистограммы рисует правильно, а вот раскрашивание в разные цвета (выше и ниже уровня 50) так и не победил. Подскажите плиз, где я накосячил. Текст ниже, файл подвязан
Добрый вечер. Пробовал долго и тщетно. Гистограммы рисует правильно, а вот раскрашивание в разные цвета (выше и ниже уровня 50) так и не победил. Подскажите плиз, где я накосячил. Текст ниже, файл подвязан
В режиме отладки просматривал пошагово значения:
Вроде все верно считает, а гистограммв только зеленая, те что ниже 50 в красный не окрашиваются.
- ExtMainBuffer[i]
- cl
- ColorHistogram_2Buffer1[i]
- ColorHistogram_2Buffer2[i]
- ColorHistogram_2Colors[i]
В режиме отладки просматривал пошагово значения:
Ну это понятно я просто образно назвал программу компилятором, ну а в целом в каком случае будет лучше?