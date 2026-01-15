Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 886
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, действительно. не обратил на это внимание. А смотрится лучше, буковок опять же меньше.
А засунуть под одного оператора ?: сразу три исполнения (не знаю как правильно сказать) никак нельзя?
Только фигурные скобки - они ограничивают условие.
Попробовал нарисовать вот такую конструкцию, компилятор в меня плеснул чем-то плохопахнущим. Где ошибка?
УУРРАА, и душа запела. Алексей, огромное спасибо !!!!!
Все заработало, не совсем понял, как получается обойтись без массива
ведь его описание удалено. Значит здесь вообще можно обойтись без лишнего массива?
Это и есть массив.
Да, действительно. не обратил на это внимание. А смотрится лучше, буковок опять же меньше.
А засунуть под одного оператора ?: сразу три исполнения (не знаю как правильно сказать) никак нельзя?
Можно. Создать две пользовательские функции и их вызывать.
Да о том-же. Ладно проскочили. Главное чтоб он понял что к чему...
Я все понял, спасибо.
Просто я запутался. Это все для меня новое
Можно. Создать две пользовательские функции и их вызывать.
Правильно ли я Вас понял???
Прописал так в индикаторе - работает.
Правильно ли я Вас понял???
Прописал так в индикаторе - работает.
Если работает, то правильно. Но я-бы сделал не так.
Во первых, не стал-бы чудить с заменой буферов в какой писать =50. Достаточно в один писать всегда 50 безо всяких условий.
А во второй буфер заносить значение больше или меньше 50. Затем при условии <=> останется только назначить цвет. И никаких отдельных функций.
Если работает, то правильно. Но я-бы сделал не так.
Во первых, не стал-бы чудить с заменой буферов в какой писать =50. Достаточно в один писать всегда 50 безо всяких условий.
А во второй буфер заносить значение больше или меньше 50. Затем при условии <=> останется только назначить цвет. И никаких отдельных функций.
Согласился бы с Вами, если условие <>50 определяло бы только цвет, но ведь это еще и начало/конец гистограмной свечи. Потому спорить не буду, попробую проверить, хотя скорее всего Вы правы.
Если работает, то правильно. Но я-бы сделал не так.
Да, действительно, любой из двух буферов DRAW_COLOR_HISTOGRAM2, определяющих начало/конец свечи, может быть как началом, так и концом. Теперь все гораздо проще:
Спасибо за науку.
Как сбрасывать значения INDICATOR_MAXIMUM и INDICATOR_MINIMUM при переключении режимов?
Суть в том что в одном режиме эти значения используются, а в другом нет. И при переключении режима на тот режим где эти максимумы и минимумы ненужны, они почему-то сохраняются. Эта проблема есть как в MQL4, так и в MQL5
Например, при запуске индикатора на первом режиме границы ненужны и всё работает корректно
Во втором режиме устанавливаются границы максимума и минимума окна индикатора. И при переключении с первого режима на второй всё работает корректно
А вот уже при переключении со второго режима на первый (в первом режиме границы не используются) эти максимумы и минимумы сохраняются и пользователь не может увидеть настоящих значений индикатора
Код на MQL4 в прикреплённых файлах
Хоть кто-то сталкивался с это проблемой? Может хоть у кого-то есть догадки как это решить?