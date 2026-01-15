Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 438
А как в MQL5 получить MODE_TICKVALUE?
Рассуждая так, возьмем МА с периодом 1 по цене закрытия и она покажет нам цену закрытия дня? Но тогда и на реале должно быть так... Радуемся и обогащаемся!!! Или на реале иначе, а тестер глупый?
в Ваши рассуждения вкралась маленькая ошибка - в любой момент времени и на любом периоде Close[0] = Bid
Добрый день, есть такой индикатор "$hah+" (без открытого кода), буферы определил правильно, подскажите пожалуйста почему функция не работает?
Если в окне данных пусто, то это пустое значение, которое может быть 0 или EMPTY_VALUE, которое ... Попробуйте так
Индикатор этот?
Доброго всем! Не могу найти нефть в списке графиков. Есть только валюта. Помогите найти или подскажите новичку где его загрузить. Заранее благодарен.
Попробуйте правой кнопкой по символам, набор символов, ... Или звоните своему брокеру - может у него есть, а может и отсутствуют
