А как в MQL5 получить MODE_TICKVALUE?
 
Roman Sharanov:
А как в MQL5 получить MODE_TICKVALUE?
SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)
 
Roman Sharanov:
А как в MQL5 получить MODE_TICKVALUE?
  F1  справка - Стандартные константы, перечисления и структуры Состояние окружения - Состояние окружения - Информация об инструменте 
void OnStart()
  {
Alert("TICK_VALUE = ",SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE));               //Значение SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT 
Alert("TICK_VALUE_PROFIT = ",SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT)); //Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции
Alert("TICK_VALUE_LOSS = ",SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS));     //Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции
   
  }

//  Как то так
 
Hey, would it be possible to let the indicator view the 28 pairs for a breakout with one chart?
 
esmaster:

Рассуждая так, возьмем МА с периодом 1 по цене закрытия и она покажет нам цену закрытия дня?  Но тогда и на реале должно быть так... Радуемся и обогащаемся!!!  Или на реале иначе, а тестер глупый?
в Ваши рассуждения вкралась маленькая ошибка - в любой момент времени и на любом периоде Close[0] = Bid

void OnStart()
{
   Alert(iMA(NULL, PERIOD_M1, 1, 0, MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0),
   "   ",iMA(NULL, PERIOD_H1, 1, 0, MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0),
   "   ",iMA(NULL, PERIOD_D1, 1, 0, MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0),
   "   ", Bid );

   Alert("   M1            H1            D1          Bid");
}
 

Добрый день, есть такой индикатор "$hah+" (без открытого кода), буферы определил правильно, подскажите пожалуйста почему функция не работает?

//возвращает данные зеленого буфера 
  double Greens(int shift)
{
  double buf = iCustom(NULL, 0, "$hah+", 0, 0, shift);
  return(buf);
}
  //возвращает данные красного буфера 
double Reds(int shift)
{
  double buf = iCustom(NULL, 0, "$hah+", 0, 1, shift); 
  return(buf);
}
  //возвращает данные черного буфера 
  double Blacks(int shift)
{
  double buf = iCustom(NULL, 0, "$hah+", 0, 2, shift);
  return(buf);
}
bool SellSignal()
{
  //если последний столбик красный, а предпоследний зеленый
  if(Reds(1)!=0&&Blacks(2)!=0) return(true);

  else return (false);
}
bool BuySignal()
{
  //если последний столбик зеленый, а предпоследний красный
  if(Greens(1)!=0&&Blacks(2)!=0) return(true);

  else return (false);
}
 
d1w4m3:

Добрый день, есть такой индикатор "$hah+" (без открытого кода), буферы определил правильно, подскажите пожалуйста почему функция не работает?

Если в окне данных пусто, то это пустое значение, которое может быть 0 или EMPTY_VALUE, которое ... Попробуйте так

double Greens(int shift)   //возвращает данные зеленого буфера 
{
  return iCustom(NULL, 0, "$hah+", 0, 0, shift);
}
  
double Reds(int shift) //возвращает данные красного буфера 
{
  return iCustom(NULL, 0, "$hah+", 0, 1, shift); 
}

double Blacks(int shift) //возвращает данные черного буфера 
{
  return iCustom(NULL, 0, "$hah+", 0, 2, shift);
}

bool SellSignal()   //если последний столбик красный, а предпоследний зеленый
{
  if(Reds(1)!=EMPTY_VALUE && Blacks(2)!=EMPTY_VALUE) return true;
  return false;
}

bool BuySignal()    //если последний столбик зеленый, а предпоследний красный
{
  if(Greens(1)!=EMPTY_VALUE && Blacks(2)!=EMPTY_VALUE) return true;
  return false;
}

Индикатор этот?

 
Доброго всем! Не могу найти нефть в списке графиков. Есть только валюта. Помогите найти или подскажите новичку где его загрузить. Заранее благодарен.
 
Sergey:
Доброго всем! Не могу найти нефть в списке графиков. Есть только валюта. Помогите найти или подскажите новичку где его загрузить. Заранее благодарен.

Попробуйте правой кнопкой по символам, набор символов, ...   Или звоните своему брокеру - может у него есть, а может и отсутствуют

 
STARIJ:

Если в окне данных пусто, то это пустое значение, которое может быть 0 или EMPTY_VALUE, которое ... Попробуйте так

Индикатор этот?

Падаю в ноги)))Зналиб вы сколько я времени потратил на это. Мой Вам вечный респект)
