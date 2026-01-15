Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 882
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Изучите код
Спасибо за быстрый ответ. Не хочу показаться невежливым, но это близко но не совсем то. В моем случае используется DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
у нее три буфера, два для значений начала и конца свечи и третий для хранения цвета этой свечи.
В примере на который вы указали используется DRAW_COLOR_HISTOGRAM , там два буфера (размер свечи и цвет) и строятся столбики только от "0". От уровня (например 50) такая хистограмма откладывать не умеет.
Нужно будет от диапазона значений массива индикатора отнимать 50, чтобы значение изменялось не от 0 до 100, как в первоисточнике, а от -50 до 50. Вместо уровня 50 будет уровень 0. И
для того чтобы организовать гистограммы выше и ниже 0 придется использовать два таких, один "отрицательный", ниже 0, второй "положительный" выше 0. Наверное :-))
Это конечно тоже вариант и сейчас он для меня наверное проще реализуем, но ведь хочется разобраться и найти ОШИБКУ.
Что я делаю не так? Значения расчитываются верно (проверял в тестере пошагово), индекс цвета меняется верно, а на сам индикатор это почему-то не влияет, цвет не меняется, нету связи между индексом цвета
и отображением. Спасибо в любом случае.
Внес изменения, добавил Принты для того что-бы видеть изменения на каждом тике
видно, что индекс равен численному значению зелёного цвета "32768", так и должно видимо быть, ведь
ExtMainBuffer[i]>50
то-есть стохастик выше 50. А столбики гистограммы всё равно красные.
Файл с расПринтовкой добавил.
В качестве примера для себя при написании использовал пример из справочника MQL5
Справочник MQL5 / Пользовательские индикаторы / Стили индикаторов в примерах / DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
двадцать раз все перепроверил, все как у них, и не работает!!!!
Кто знает, подскажите плиз, где ошибка, что не так ???
Ну это понятно я просто образно назвал программу компилятором, ну а в целом в каком случае будет лучше?
использовать много маленьких функций, а не одну "большую портянку" кода - так посоветовал @Ilyas
В качестве примера для себя при написании использовал пример из справочника MQL5
Справочник MQL5 / Пользовательские индикаторы / Стили индикаторов в примерах / DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
двадцать раз все перепроверил, все как у них, и не работает!!!!
Кто знает, подскажите плиз, где ошибка, что не так ???
Я вам дал ссылку на изучение не гистограммы, а работы с буфером цвета. Абстрагируйтесь от гистограммы, и сосредоточьтесь на том, как нужно с цветом работать.
Добрый вечер. Пробовал долго и тщетно. Гистограммы рисует правильно, а вот раскрашивание в разные цвета (выше и ниже уровня 50) так и не победил. Подскажите плиз, где я накосячил. Текст ниже, файл подвязан
Первое что бросилось в глаза, это последовательность буферов.
Буферы построения ВСЕГДА должны идти подряд. То-есть если буферы данных под номерами 2 и3, то буфер цвета ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть под номером 4
Если это не единственная ошибка, тогда будем смотреть дальше.
Что то совсем голова не варит
Сижу пол часа тыкаю сообразить не могу
Подскажите как узнать стоимость в рублях 1 пункта цены, если в спецификации инструментов размер тика и его цена разная.
К примеру если имею переменную со значением в 10
понятно что для сбера это 10 руб
ртс 130 руб
нефть 60 руб
Как это выглядит в коде, что то запутался, с простыми пунктами норм все, а ртс нефть, специфика другая
Что то совсем голова не варит
Сижу пол часа тыкаю сообразить не могу
Подскажите как узнать стоимость в рублях 1 пункта цены, если в спецификации инструментов размер тика и его цена разная.
К примеру если имею переменную со значением в 10
понятно что для сбера это 10 руб
ртс 130 руб
нефть 60 руб
Как это выглядит в коде, что то запутался, с простыми пунктами норм все, а ртс нефть, специфика другая
SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) * volume
MQL4
SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) * volume
MQL4
MQL5 нужно
в мт4 у нас фьючерсы не торгуются
вот это надо
MQL5 нужно
в мт4 у нас фьючерсы не торгуются
вот это надо
Так а в mql5 то-же самое. Даже чуток расширено. Разве это не то, что надо?
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
Значение SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
double
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции
double
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции
double
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
Минимальное изменение цены
double