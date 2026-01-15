Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 722
Возвращаемое значение, если бар на указанное время не найден. При значении exact=false iBarShift возвращает индекс ближайшего бара, у которого время открытия меньше указанного (time_open<time). Если такой бар не найден (нет истории раньше указанного времени), то функция вернет -1.
Но история то есть, этож факт. Всё происходит на самом новом (0-ом по таймсерии) баре.
А таймсерия готова при обращении к ней?
А она может быть не готова?
Похоже на то..
В тестере ошибка:
Почему?
Пишу вот так:
Потому что на графике и в терминале нет бара с индексом 30000
а как же мне тогда его протестировать?
советник, когда запускается, должен обработать 30 000 предыдущих минуток.
Я тестирую советник за 2018 год.
В момент запуска он должен просмотреть все минутки за предыдущий месяц (это получается за последний месяц 2017-го года),
и по ним рассчитать коэффициент дисперсии.
Минуток там аж 30 000.
а последующие можно взять? советник может "заглянуть в будущее"?
мне дисперсию посчитать, так что мне все равно, последующие будут или предыдущие.
советник может "заглянуть в будущее"?
не может
используйте iBars() чтобы узнать доступную историю
ЗЫ: если не ошибаюсь, то в тестере при запуске советника доступно 1000 баров, потом по мере генерирования новых данных количество баров будет увеличиваться. Тестер моделирует историю ко всем ТФ к которым происходит обращение, т.е. если Вы запустили тест на Н1 и в процессе тестирования обращаетесь к данным ТФ М1, то при запуске у Вас будет доступна история 1000 баров на Н1, и соотвественно будет доступно 60 * 1000 = 60 000 баров М1
подробнее нужно почитать статьи, примерно как эта https://www.mql5.com/ru/articles/1511