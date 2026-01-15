Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 727
если речь идет об увеличении лота нового ордера относительно максимального лота уже открытых ордеров, тогда при подсчете ордеров запоминайте максимальное значение лота ордеров
примерно так:
Лоты у меня считаются. Хотел бы, чтоб с каждой сделкой шаг также увеличивался. По коэфициенту
Вы второй раз пишете про "волшебный шаг", а мы должны угадать, что за шаг! )))
если речь идет о ценах открытия "крайних" ордеров и Вы хотите относительно цен открытия этих ордеров выставлять новые ордера, то принцип тот же, при пересчете ордеров ищете максимальные/минимальные цены открытия по типам ордеров, примерно так:
ЗЫ: если речь идет о закрытых ордерах, то код будет другой, и принцип перебора ордеров немного другой - ищете ордер с максимальным временем закрытия и запоминаете его параметры
Всем привет. Подскажите почему не работает функция Print в индикаторе.
Всем привет. Подскажите почему не работает функция Print в индикаторе.
нет причин не работать, смотрите в журнале эксперты свои сообщения
Да тупанул. Спасибо.
Доброй ночи! Подскажите, можно ли одним скриптом управлять несколькими счетами? Спасибо!
Можно, но не скриптом, советником. Счета должны быть запущены в разных терминалах...
Продолжите если не затруднит
Пишется советник, который может общаться с другими терминалами, примером Вам послужат копировщики.
Все просто, один советник передает что то и принимает в другом терминале...
INIT_PARAMETERS_INCORRECT
Предназначен для обозначения программистом некорректного набора входных параметров, в общей таблице оптимизации строка результата с таким кодом возврата будет подсвечена красным цветом.
Тестирование для данного набора параметров эксперта не будет выполняться.
Что-то не подсвечивает красным цветом.
У всех так?
вот такой код в ОнИните:
И в журнале вот такие ошибки пишет: