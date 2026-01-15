Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 725

Новый комментарий
[Удален]  
Vladimir Pastushak:

Вам изначально надо зафиксировать превышение эквити с помощью флага

А затем закрывать все ордера до тех пор пока их не станет 0 и перевернуть флаг

Сейчас у Вас часть ордеров закрылась часть нет, значения эквити изменились и на следующие тике эквити меньше заданного по этому условие не работает как надо

Это понятно, но как ?
 
Vladimir Baskakov:
Это понятно, но как ?

И вы продаёте советников по 90 за штуку...

[Удален]  
Artyom Trishkin:

И вы продаёте советников по 90 за штуку...

Да, это очень удобный вспомогательный советник, но момент проскальзывания существует, иногда это важно
 
Vladimir Baskakov:
Да, это очень удобный вспомогательный советник, но момент проскальзывания существует, иногда это важно

Важно, чтобы советников, собранных из непонятно чего людьми, плохо понимающими что собственно они делают, не было в маркете - это хлам. Галимый.

[Удален]  
Artyom Trishkin:

Важно, чтобы советников, собранных из непонятно чего людьми, плохо понимающими что собственно они делают, не было в маркете - это хлам. Галимый.

Да, согласен, нашел его в кодобазе
 
Vladimir Baskakov:
Да, согласен, нашел его в кодобазе

Учебный код в свободном доступе решили продавать по 90 за штуку? Совесть как? Молчит?

[Удален]  
Artyom Trishkin:

Учебный код в свободном доступе решили продавать по 90 за штуку? Совесть как? Молчит?

Вы о чем? 
 
Господа, мне нужно получить историю 1M по GBPUSD, выставил 100 лямов максимальное кол-во в настройках, скачал - показывает историю до 01.08.2018. Подскажите пожалуйста как "заставить" терминал скачать мне эти данные или где можно скачать их, чтобы установить самостоятельно, спасибо.
 
ukrop1203:
Господа, мне нужно получить историю 1M по GBPUSD, выставил 100 лямов максимальное кол-во в настройках, скачал - показывает историю до 01.08.2018. Подскажите пожалуйста как "заставить" терминал скачать мне эти данные или где можно скачать их, чтобы установить самостоятельно, спасибо.

Открой график, нажимай кнопку Home, если данные у брокера еще есть, они загрузятся. В общем нажимай пока грузить не перестанет. Каждый брокер сам решает какую длину истории ему хранить по каждому ТФ

 
Ilya Prozumentov:

Открой график, нажимай кнопку Home, если данные у брокера еще есть, они загрузятся. В общем нажимай пока грузить не перестанет. Каждый брокер сам решает какую длину истории ему хранить по каждому ТФЯ

Я загружал данные с MetaQuotes Software Corp в меню "History Center", причем тут данные брокера.

1...718719720721722723724725726727728729730731732...2693
Новый комментарий