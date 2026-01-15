Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 725
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вам изначально надо зафиксировать превышение эквити с помощью флага
А затем закрывать все ордера до тех пор пока их не станет 0 и перевернуть флаг
Сейчас у Вас часть ордеров закрылась часть нет, значения эквити изменились и на следующие тике эквити меньше заданного по этому условие не работает как надо
Это понятно, но как ?
И вы продаёте советников по 90 за штуку...
И вы продаёте советников по 90 за штуку...
Да, это очень удобный вспомогательный советник, но момент проскальзывания существует, иногда это важно
Важно, чтобы советников, собранных из непонятно чего людьми, плохо понимающими что собственно они делают, не было в маркете - это хлам. Галимый.
Важно, чтобы советников, собранных из непонятно чего людьми, плохо понимающими что собственно они делают, не было в маркете - это хлам. Галимый.
Да, согласен, нашел его в кодобазе
Учебный код в свободном доступе решили продавать по 90 за штуку? Совесть как? Молчит?
Учебный код в свободном доступе решили продавать по 90 за штуку? Совесть как? Молчит?
Господа, мне нужно получить историю 1M по GBPUSD, выставил 100 лямов максимальное кол-во в настройках, скачал - показывает историю до 01.08.2018. Подскажите пожалуйста как "заставить" терминал скачать мне эти данные или где можно скачать их, чтобы установить самостоятельно, спасибо.
Открой график, нажимай кнопку Home, если данные у брокера еще есть, они загрузятся. В общем нажимай пока грузить не перестанет. Каждый брокер сам решает какую длину истории ему хранить по каждому ТФ
Открой график, нажимай кнопку Home, если данные у брокера еще есть, они загрузятся. В общем нажимай пока грузить не перестанет. Каждый брокер сам решает какую длину истории ему хранить по каждому ТФЯ
Я загружал данные с MetaQuotes Software Corp в меню "History Center", причем тут данные брокера.