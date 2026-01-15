Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 729

Новый комментарий
 
Igor Makanu:

копировать не поможет, читать нужно, вот статья https://www.mql5.com/ru/articles/1456

Использоваться будет чисто визуально-информативно

 
Carcass77:

Использоваться будет чисто визуально-информативно

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    atrValues.mq4 |
//|                        Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict

extern int atrPeriod=10;
extern int infoCorner=0;
extern int shift=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   double atr1=iATR(Symbol(),1,atrPeriod,shift);
   double atr5=iATR(Symbol(),5,atrPeriod,shift);
   double atr15=iATR(Symbol(),15,atrPeriod,shift);
   double atr30=iATR(Symbol(),30,atrPeriod,shift);
   double atr60=iATR(Symbol(),60,atrPeriod,shift);
   double atr240=iATR(Symbol(),240,atrPeriod,shift);
   double atr1440=iATR(Symbol(),1440,atrPeriod,shift);
   double atr10080=iATR(Symbol(),10080,atrPeriod,shift);
   double atr43200=iATR(Symbol(),43200,atrPeriod,shift);
//---
   ObjectCreate("ObjName1",OBJ_LABEL,0,0,0);
   ObjectSetText("ObjName1","ATR"+IntegerToString(atrPeriod,0)+": M1="+DoubleToStr(atr1,5),8,"Verdana",Red);
   ObjectSet("ObjName1",OBJPROP_CORNER,infoCorner);
   ObjectSet("ObjName1",OBJPROP_XDISTANCE,10);
   ObjectSet("ObjName1",OBJPROP_YDISTANCE,25);
//---
   ObjectCreate("ObjName2",OBJ_LABEL,0,0,0);
   ObjectSetText("ObjName2","ATR"+IntegerToString(atrPeriod,0)+": M5="+DoubleToStr(atr5,5),8,"Verdana",Red);
   ObjectSet("ObjName2",OBJPROP_CORNER,infoCorner);
   ObjectSet("ObjName2",OBJPROP_XDISTANCE,10);
   ObjectSet("ObjName2",OBJPROP_YDISTANCE,40);
//---
   ObjectCreate("ObjName3",OBJ_LABEL,0,0,0);
   ObjectSetText("ObjName3","ATR"+IntegerToString(atrPeriod,0)+": M15="+DoubleToStr(atr15,5),8,"Verdana",Red);
   ObjectSet("ObjName3",OBJPROP_CORNER,infoCorner);
   ObjectSet("ObjName3",OBJPROP_XDISTANCE,10);
   ObjectSet("ObjName3",OBJPROP_YDISTANCE,55);
//---
   ObjectCreate("ObjName4",OBJ_LABEL,0,0,0);
   ObjectSetText("ObjName4","ATR"+IntegerToString(atrPeriod,0)+": M30="+DoubleToStr(atr30,5),8,"Verdana",Red);
   ObjectSet("ObjName4",OBJPROP_CORNER,infoCorner);
   ObjectSet("ObjName4",OBJPROP_XDISTANCE,10);
   ObjectSet("ObjName4",OBJPROP_YDISTANCE,70);
//---
   ObjectCreate("ObjName5",OBJ_LABEL,0,0,0);
   ObjectSetText("ObjName5","ATR"+IntegerToString(atrPeriod,0)+": M60="+DoubleToStr(atr60,5),8,"Verdana",Red);
   ObjectSet("ObjName5",OBJPROP_CORNER,infoCorner);
   ObjectSet("ObjName5",OBJPROP_XDISTANCE,10);
   ObjectSet("ObjName5",OBJPROP_YDISTANCE,85);
//---
   ObjectCreate("ObjName6",OBJ_LABEL,0,0,0);
   ObjectSetText("ObjName6","ATR"+IntegerToString(atrPeriod,0)+": M240="+DoubleToStr(atr240,5),8,"Verdana",Red);
   ObjectSet("ObjName6",OBJPROP_CORNER,infoCorner);
   ObjectSet("ObjName6",OBJPROP_XDISTANCE,10);
   ObjectSet("ObjName6",OBJPROP_YDISTANCE,100);
//---
   ObjectCreate("ObjName7",OBJ_LABEL,0,0,0);
   ObjectSetText("ObjName7","ATR"+IntegerToString(atrPeriod,0)+": M1440="+DoubleToStr(atr1440,5),8,"Verdana",Red);
   ObjectSet("ObjName7",OBJPROP_CORNER,infoCorner);
   ObjectSet("ObjName7",OBJPROP_XDISTANCE,10);
   ObjectSet("ObjName7",OBJPROP_YDISTANCE,115);
//---
   ObjectCreate("ObjName8",OBJ_LABEL,0,0,0);
   ObjectSetText("ObjName8","ATR"+IntegerToString(atrPeriod,0)+": M10080="+DoubleToStr(atr10080,5),8,"Verdana",Red);
   ObjectSet("ObjName8",OBJPROP_CORNER,infoCorner);
   ObjectSet("ObjName8",OBJPROP_XDISTANCE,10);
   ObjectSet("ObjName8",OBJPROP_YDISTANCE,130);
//---
   ObjectCreate("ObjName9",OBJ_LABEL,0,0,0);
   ObjectSetText("ObjName9","ATR"+IntegerToString(atrPeriod,0)+": M43200="+DoubleToStr(atr43200,5),8,"Verdana",Red);
   ObjectSet("ObjName9",OBJPROP_CORNER,infoCorner);
   ObjectSet("ObjName9",OBJPROP_XDISTANCE,10);
   ObjectSet("ObjName9",OBJPROP_YDISTANCE,145);
//--- 
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Alekseu Fedotov:

Куча ошибок повылазила)

 
Carcass77:

Куча ошибок повылазила)

У меня нормально компилируется.

 
Alekseu Fedotov:

У меня нормально компилируется.

Нашел свою ошибку. Огромное спасибо!

 
Как мне внутри шаблона-класса с объектами не явного типа (т. е. тип объектов задаётся не явно а через template<typename T1>) вызвать какой-либо из методов объекта T1? У всех объектов типа T1 методы идентичны.
 
Igor Makanu:

понятно, нет терминала под рукой, но кажется красным только логи ошибок в метаэдиторе выделяются, а в терминале и в тестере красным только значок, а сам текст вроде не "краснеет"

Ну вот же пишет:
(выделено черным)

INIT_PARAMETERS_INCORRECT

Предназначен для обозначения программистом некорректного набора входных параметров, в общей таблице оптимизации строка результата с таким кодом возврата будет подсвечена красным цветом.

Тестирование для данного набора параметров эксперта не будет выполняться.


 А вот общая таблица оптимизации:




Красным ничего не подсвечивает.

Просто в таких строках результат оптимизации равен нулю.

мануал врет или я что-то делаю не так?

 
Можно как то в input вывести клавиши, чтобы их переназначать?
 
Roman Sharanov:
Можно как то в input вывести клавиши, чтобы их переназначать?

Можно.

#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
#property indicator_chart_window
//--- input parameters

input string      key = "A";

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {

   if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)
     {
      if(lparam==(StringGetChar(key,0)))
        {
        Alert("нажатая клавиша = ",key);
        Alert("код нажатой клавиши = ",StringGetChar(key,0));
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
multiplicator:

Ну вот же пишет:
(выделено черным)

INIT_PARAMETERS_INCORRECT

Предназначен для обозначения программистом некорректного набора входных параметров, в общей таблице оптимизации строка результата с таким кодом возврата будет подсвечена красным цветом.

Тестирование для данного набора параметров эксперта не будет выполняться.


 А вот общая таблица оптимизации:




Красным ничего не подсвечивает.

Просто в таких строках результат оптимизации равен нулю.

мануал врет или я что-то делаю не так?

Вот теперь видно, что ничего не подсвечивается и противоречит мануалу в этом плане.

1...722723724725726727728729730731732733734735736...2693
Новый комментарий