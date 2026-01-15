Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 729
копировать не поможет, читать нужно, вот статья https://www.mql5.com/ru/articles/1456
Использоваться будет чисто визуально-информативно
Куча ошибок повылазила)
У меня нормально компилируется.
Нашел свою ошибку. Огромное спасибо!
понятно, нет терминала под рукой, но кажется красным только логи ошибок в метаэдиторе выделяются, а в терминале и в тестере красным только значок, а сам текст вроде не "краснеет"
Ну вот же пишет:
(выделено черным)
INIT_PARAMETERS_INCORRECT
Предназначен для обозначения программистом некорректного набора входных параметров, в общей таблице оптимизации строка результата с таким кодом возврата будет подсвечена красным цветом.
Тестирование для данного набора параметров эксперта не будет выполняться.
А вот общая таблица оптимизации:
Красным ничего не подсвечивает.
Просто в таких строках результат оптимизации равен нулю.
мануал врет или я что-то делаю не так?
Можно как то в input вывести клавиши, чтобы их переназначать?
Можно.
Вот теперь видно, что ничего не подсвечивается и противоречит мануалу в этом плане.