Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 719

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin:

Перед OrderModify() распечатайте значения цены открытия и новой цены стопа.

И своё неуважительное "не?" оставьте при себе если хотите помощь получить. Впрочем, я прямо в этой ветке выкладывал полностью рабочий шаблон для любого трала - можете поискать.

неуважительное "не?" - простите, ничего в это не вкладывал.

  
        if((fMarketOrderss(OP_SELL)>=1)) { 
       if( ((Bid-Opens)/ma+Times/1440) > SELL ) {
if(OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,3,0,0,NULL,321,0,1)>0){} }}

Подскажите! Какую добавить функцию чтобы за место SELL были цифры которые идут по порядку. Если есть открытая сделка то ставится единица. Как это сделка откроется ставится 2 и так далее. Если нет сделок то эта цифра обнуляется.

 
Artyom Trishkin:

Перед OrderModify() распечатайте значения цены открытия и новой цены стопа.

Пишет одинаковые значения. Почему тогда проверку на != проходит, не подскажете?

 
Andrey Sokolov:

Пишет одинаковые значения. Почему тогда проверку на != проходит, не подскажете?

Читайте о сравнении вещественных чисел.

 
Artyom Trishkin:

Читайте о сравнении вещественных чисел.

Пошел читать. Спасиб
 
Andrey Sokolov:
Пошел читать. Спасиб

Не просто сравнивайте, а проверяйте на то "а не пора ли двигать?", то есть не меньше ли чем нужно "n>=p"

 
Vitaly Muzichenko:

Не просто сравнивайте, а проверяйте на то "а не пора ли двигать?", то есть не меньше ли чем нужно "n>=p"

Спасиб
 
Здравствуйте, есть индикатор Color levels, возникает проблема когда пытаешься набросить 2 штуки этого индикатора на один график, а именно окошко 1го индикатора пропадает, отображается окно только 2го индикатора, и при клике на создание объекта - прямоугольника, создается 2 объекта, один от одного индикатора, и второй от другого. Подскажите, как можно это исправить, чтобы на графике можно было использовать несколько штук этого индикатора, и корректно строились объекты? Может в коде что-то поменять или наоборот добавить?Пример
Файлы:
Color_Levels.mq4  26 kb
 

Собрал как смог индикатор
Нужно помочь выделить бары, например прямоугольником, когда индексы в зоне +/- 0.4%
Или хотя бы сам код
Мой код индикатора

//+------------------------------------------------------------------+
//|                           Copyright © 2018, forex-time@mail.ru   |
//|                        Copyright © 2018, mr.aliaksei@yandex.ru   |
//|                                         % Алексея Королькова.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "Copyright © 2018, forex-time@mail.ru"
#property copyright   "Copyright © 2018, mr.aliaksei@yandex.ru"
#property link        "http://axe44.opentraders.ru/bio/"
#property version     "1.10"
#property strict 
//+------------------------------------------------------------------+
//--- indicator settings
#property  indicator_separate_window
#property  indicator_buffers 3
#property  indicator_color1  LimeGreen
#property  indicator_color2  Red
#property  indicator_color3  Blue
#property  indicator_width1  2
#property  indicator_width2  2
#property  indicator_width3  2
#property  indicator_level1  0.0
#property  indicator_levelcolor DarkGray
//--- indicator parameters
input int InpFastEMA=14;   // Fast EMA Period
input int Metod     =1;   // Metod EMA Period 0-3
input string Pereferics="";// Переферикс после названия основной пары. Например EURUSD.m где переферикс .m
//--- indicator buffers
double Buffer1[];
double Buffer2[];
double Buffer3[];
//--- right input parameters flag
bool   ExtParameters=false;
string IndName= "% A.K ("+IntegerToString(InpFastEMA)+")";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
  {
   IndicatorDigits(Digits+1);
//--- drawing settings
   SetIndexBuffer(0,Buffer1);SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(1,Buffer2);SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(2,Buffer3);SetIndexStyle(2,DRAW_LINE);

//--- name for DataWindow and indicator subwindow label
   IndicatorShortName(IndName);
//--- check for input parameters
   if(InpFastEMA<=1  )
     {
      Print("Wrong input parameters");
      ExtParameters=false;
      return(INIT_FAILED);
     }
   else
      ExtParameters=true;
//--- initialization done
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Moving Averages Convergence/Divergence                           |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate (const int rates_total,
                 const int prev_calculated,
                 const datetime& time[],
                 const double& open[],
                 const double& high[],
                 const double& low[],
                 const double& close[],
                 const long& tick_volume[],
                 const long& volume[],
                 const int& spread[])
  {
    int i = rates_total-prev_calculated-1;

    while(i >= 0)  
      {
      double eurusd=(((iMA("EURUSD"+Pereferics,0,InpFastEMA,0,Metod,0,i)+1)/(iMA("EURUSD"+Pereferics,0,InpFastEMA,0,Metod,1,i)+1))-1)*10000;
      double eurjpy=(((iMA("EURJPY"+Pereferics,0,InpFastEMA,0,Metod,0,i)+1)/(iMA("EURJPY"+Pereferics,0,InpFastEMA,0,Metod,1,i)+1))-1)*10000;
      double usdjpy=(((iMA("USDJPY"+Pereferics,0,InpFastEMA,0,Metod,0,i)+1)/(iMA("USDJPY"+Pereferics,0,InpFastEMA,0,Metod,1,i)+1))-1)*10000;
      double eur=(eurusd+eurjpy)/2;
      double usd=(-eurusd+usdjpy)/2;
      double jpy=-(usdjpy+eurjpy)/2;
      Buffer1[i]=ND(eur,1);
      Buffer2[i]=ND(usd,1);
      Buffer3[i]=ND(jpy,1);

      Pair(IndName+"EUR","EUR",54,indicator_color1);
      Pair(IndName+"USD","USD",28,indicator_color2);
      Pair(IndName+"JPY","JPY",5,Blue);
                  
      i--;}
return(rates_total);}
//+------------------------------------------------------------------+
//|ND - нормализация числа                                           |
//-------------------------------------------------------------------+
double ND(double value, int digits) {  
      return(NormalizeDouble(value, digits));}  
//+------------------------------------------------------------------+
void Pair(string name,string txt, int shift, color col){
      int window=WindowFind(IndName);
      //если окно не найдено - "текстовые метки" будут созданы в окне графика
      if(window<0) window=0;
       ObjectCreate(name,OBJ_LABEL,window,0,0,0,0,0,0);
          ObjectSet(name,OBJPROP_CORNER,0);
          ObjectSet(name,OBJPROP_XDISTANCE,shift);
          ObjectSet(name,OBJPROP_YDISTANCE,2);
          ObjectSet(name,OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
      ObjectSetText(name,txt,8,"Arial",col);}
//+------------------------------------------------------------------+

Мне рекомендовали код, но как прицепить не знаю: 

ObjectCreate(VLINE, OBJ_VLINE, 0, 0, 0);
ObjectSet(VLINE, OBJPROP_COLOR, VLINE_COLOR);
ObjectSet(VLINE, OBJPROP_STYLE, VLINE_STYLE);

ObjectDelete(VLINE);

if(Bf<0.4 && Bf>(-0.4))
ObjectSet(VLINE, VLINE, VLINE);

Заранее Спасибо.

[Удален]  
Можно ли вместо
High/Low>1.02 сделать
High>Low*1.02
Какой вариант лучше для индикатора
1...712713714715716717718719720721722723724725726...2693
Новый комментарий