Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 719
Перед OrderModify() распечатайте значения цены открытия и новой цены стопа.
И своё неуважительное "не?" оставьте при себе если хотите помощь получить. Впрочем, я прямо в этой ветке выкладывал полностью рабочий шаблон для любого трала - можете поискать.
неуважительное "не?" - простите, ничего в это не вкладывал.
Подскажите! Какую добавить функцию чтобы за место SELL были цифры которые идут по порядку. Если есть открытая сделка то ставится единица. Как это сделка откроется ставится 2 и так далее. Если нет сделок то эта цифра обнуляется.
Пишет одинаковые значения. Почему тогда проверку на != проходит, не подскажете?
Читайте о сравнении вещественных чисел.
Пошел читать. Спасиб
Не просто сравнивайте, а проверяйте на то "а не пора ли двигать?", то есть не меньше ли чем нужно "n>=p"
Собрал как смог индикатор
Нужно помочь выделить бары, например прямоугольником, когда индексы в зоне +/- 0.4%
Или хотя бы сам код
Мой код индикатора
Мне рекомендовали код, но как прицепить не знаю:
Заранее Спасибо.