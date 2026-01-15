Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 716
Всем привет! что надо проверить??? выдаёт предупреждение по модификации и по открытию ... возвращает значение и нужно проверить...Как ??? советник ордера как попало открывает... (((
Спасибо!!! ща попробую
ошибки исчезли... но почему то открывает ордера и модернизирует не все..похоже надо как то проверку модификации проверять ещё? чё то где то я накосячил...
С кодом не разбирался. Так что эксперт ваш, вам и карты в руки.
понял ..ну всё равно спасибо
это можно сделать через глобальные переменные терминала. При условии что у вас есть исходный код индикатора и вы можете его править.
То есть индикатор будет делать рассчёт получая параметр не через extern а из вызыва GlobalVariableGet(). А советник соответсвенно будет менять эту переменную через GlobalVariableSet
Как Вызвать виртуальный метод родительского класса ?
виртуальный метод на то и виртуальный, что у него есть только описание, а тело пишется в каждом классе отдельно
хотя если у Вас задача просто вызвать метод из родительского класса (т.е. метод уже имеет тело), то он (метод) будет доступен как обычный метод через наследование - исходник нужно посмотреть
Благодарю. У меня не получается вызвать метод родительского класса.
На сколько я помню это делается через родитель :: метод