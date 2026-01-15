Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 724
скорее всего Вам нужен вариант №1, тогда в индикаторе в цикле расчета, где перебираете бары используете примерно такую конструкцию:нужное время у Вас находится в Time[i] после проверки условия
Спасибо за ответ. Я использую функцию CheckTimer(), в которую передаю startTime,endTime в виде даты. TimeDayOfWeek() возвращает значения от 1 до 5 я так понимаю. Как мне их перевести в формат даты, чтобы использовать в функции CheckTimer()? Или мне надо будет и эту функцию переделывать?
Может так
Спасибо, но так показывает всю неделю с воскресенья по воскресения, а мне нужно с понедельника по пятницу (торговую неделю).
Как лучше всего в один советник засунуть 10 копий того же советника, но с разными параметрами?
Думаю так...
Весь код советника засунуть в одну функцию.
А входные параметры советника просто сделать параметрами функции.
В ОнТик просто 10 раз ф-ю прописать, с разными параметрами.
А ордера разделить через comment.
Ордерам разный копий советника разные комменты прописывать.
Лучше Меджики разные сделать
просто, может там еще будет торговать другой советник.
если предложенный вариант Вас устраивает, ну добавьте время в секундах 5 дней = 5 * 24 * 60 * 60 и получите время начала дня пятницы
сложно предположить, что Вам требуется, но всегда надежнее использовать время открытия бара на ТФ
почему лучше?
потому что комментарий ордера не надежно, некоторые серверы затирают комментарий в 0 часов или дописывают туда служебную информацию
магик надежно, Вам что цифр жалко? магик это тип int - в справке прочитайте какое максимальное число можно в int хранить.... на несколько миллиардов советников Вам хватит магик-номеров... не жадничайте, тратьте магик-номера ))))
у меня сложился стереотип: один советник - один магик-номер.
в принципе, тут не будет такого, что нужно все ордера сова закрыть - значит и общий магик для сова не нужен.
Здравствуйте! Нужен совет. В этом советнике, закрывающем все позиции по ПрофитЭквити есть частые проскальзывания. То есть профит доходит до указанного значения, сделки то закрываются , то нет, ни с первого раза вообщем
Вам изначально надо зафиксировать превышение эквити с помощью флага
А затем закрывать все ордера до тех пор пока их не станет 0 и перевернуть флаг
Сейчас у Вас часть ордеров закрылась часть нет, значения эквити изменились и на следующие тике эквити меньше заданного по этому условие не работает как надо