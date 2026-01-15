Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 715
Думаю, не стоит вам больше писать в данную ветку - здесь не учат читать/писать, и не обучают говорить. Здесь помогают новичкам. А вы не новичок - вы младенец :)
ЗЫ. Я вам уже давал ссылку с чего начать. И не важно, что это по пятёрке - язык-то один. API разные.
ИМХО ( пантанусь тоже ) ссылок пруд пруди и ани в башку не лезут . А тут люди ( а не ссылки ) немного подсказали - добро совершили и не посылают на ......или в ссылку в Сибирь .
Братья ссыльные ! Подскажите как второе задание решить ! Там одна строчка Coment ( str ) и на мониторе " Привет " должен засветиться
https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page711#comment_9876690 Скажите кто знает, где информацию по моему вопросу можно почитать - если уж помочь мне нельзя, то я сам... В другом месте мне подсказали, что в МТ5 это можно, но у меня МТ4, поиск не помогает.
это можно сделать через глобальные переменные терминала. При условии что у вас есть исходный код индикатора и вы можете его править.
То есть индикатор будет делать рассчёт получая параметр не через extern а из вызыва GlobalVariableGet(). А советник соответсвенно будет менять эту переменную через GlobalVariableSet
Хочу сделать пару улучшений в МТ5:
1. Уменьшить число знаков на графике с 5 до 4-х, брокер этого делать не хочет.
2. Почему-то при установке цвета линии bid, фон цены становится такого же цвета и сливается с фоном.
Если установить цвет черный, то получится сплошная линия через весь экран, которая сильно отвлекает.
Насколько понимаю лучше всего это сделать выводя значение цены в качестве текстовой метки, а как сделать чтобы она двигалась вместе с изменением цены?
Возможно что у моего вопроса уже давно есть решение, но поиском я ничего не нашел.
Пока не создали ветку " Любые вопросы для младенцев " , прикинусь новичком и буду задавать вопросы тут . Я про второе задание . Всё точно скопировал . Там всего пару слов я их вписал в шаблон , но куча error
String str ="Привет ";
Comment (str );
