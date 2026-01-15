Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 717
Благодарю. У меня не получается вызвать метод родительского класса.
На сколько я помню это делается через родитель :: метод
А сам метод в родителе имеет тело?
да имеет
Вот код, что я делаю не так ???
//+------------------------------------------------------------------+
class A
{
public:
virtual int Test_A()
{
return 100;
}
};
//+------------------------------------------------------------------+
class B :public A
{
public:
virtual int Test_A()
{
return 200;
}
};
B b;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
Comment (A::b.Test_A());
}
//+------------------------------------------------------------------+
нет, так не будет работать
написав тело ной ф-ции Тест() в классе В, Вы закрыли старую ф-цию Тест() и теперь при обьявлении экземпляра класса и вызове метода Тест() всегда будет выполняться В::Тест(), а вот если бы Вы не написали В::Тест(), то всегда срабатывала бы А::Тест()
вот пример сделал. поэкспериментируйте
Хмм, странно, никто не отвечает.
думаю, никто не понимает ваш пост :)
Здравствуйте! Как сделать чтобы советник по внешним переменным открыл позиции заданного объема единичных ордеров обоих позиций, например
задано объем единичного ордера = 1.35 лота, общий объем открываемых позиций 500 лотов, эксперт открывает ордер бай объемом 1.35 лота, затем открывает сэлл ордер объемом 1.35 лота,
далее все повторяется пока не откроется 500 лотов бай и 500 лотов сэлл, причем так как количество лотов не кратно 1.35, то последний ордер должен быть меньше чем 1.35
Приветствую.
Сделал функцию, которая при достижении ордером "bezubitok" пунктов профита модифицирует ордер перенося сл на уровень открытия ордера. Работает, вроде, корректно, но при тестировании (и на всех тиках) каждый 10-20й раз в журнал пачками пишет сообщение об ошибке 1.
Нет ошибки, но результат неизвестен
По какой причине это и как это победить?
Ошибка 1 - это нет ошибки, но результат неизвестен. Дело в том, что вы пытаетесь модифицировать стоп на ту же цену, на которой он уже стоит. Перед модификацией сравнивайте цену стопа с ценой, на которую хотите его установить. Если он уже стоит на этой цене, то и модифицировать нечего.