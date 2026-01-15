Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 712
Добрый вечер! Подскажите как лучше реализовать следующую идею....
вот, вроде на Вашу тему советник есть.
А можно сделать так , чтобы писать где то на чёрном фоне , а всё это отображалось в редакторе MQL 4 ? А то там фон рабочего стола белый и не меняется в настройках
у меня меняется
Точна ! Надо было ФОН а я ТЕКСТ выжимал ............не говорите не кому - смеятся будут
А вот тогда задача посложнее ... Хочу некий гипотетический терминал МТ 4 в котором сам могу моделироватьь различные ситуации . Например : гэп . сильное проскальзывание . реквоты . отсутствие ликвидности и смотреть , как с ними справляется советник . В тестере стратегий там всё красиво и ровно . А надо испытать советника в условиях максимально приближенных к боевым !
Можно генерировать свою историю. Но можно полистать график, найти ГЭП и ... - на этом участке тестировать задав даты начала и конца
А как найти проскальзывание , антипроскальзывание ( обратное проскальзывание ) многократное проскальзование от одноо уровня к одномку . многократное проскальзывание и обратное проскальзывание от различных уровней к одному ? Как найти ? Искать ? Ищу.....
Вместо int start () можно заменить On Init () ? и пробелы какое влияние оказывают на программу ? Если между словами ставить пробел поменьше или побольше или перед скобками ставить пробел ? Или внутри скобок есть сразу закрываются вот так () , а есть пробел обхватывают вот так ( ) это случайность или закономерность ? А то у меня вааааааащщщщщщще ничччччччччччччё не кампилируеццццццццццца
Вам стоит начать отсюда:
