Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 712

Добрый вечер! Подскажите как лучше реализовать следующую идею....
Брать последние фракталы и когда цена их пробивает, то открывать ордера...

Беру фракталы стандартными кодами от kimiva, а вот как правильно сравнивать не понятно, то ли сравнивать по цене, то ли по барам???
 
вот, вроде на Вашу тему советник есть.

https://www.mql5.com/ru/code/14613

А можно сделать так , чтобы писать где то на чёрном фоне , а всё это отображалось  в редакторе  MQL 4 ? А то там  фон  рабочего стола  белый и не меняется в настройках
 
у меня меняется

1

 
Ща посмотрю у себя
 

Точна ! Надо было    ФОН    а я ТЕКСТ   выжимал ............не говорите не кому - смеятся будут




А вот тогда задача посложнее   ... Хочу некий гипотетический  терминал    МТ 4   в котором сам могу   моделироватьь различные ситуации . Например :  гэп . сильное проскальзывание . реквоты . отсутствие ликвидности  и смотреть , как с ними справляется советник . В тестере стратегий  там всё красиво и ровно . А надо испытать советника в условиях максимально приближенных к боевым !

 
Zvezdochet:   А вот тогда задача посложнее   ... Хочу некий гипотетический  терминал    МТ 4   в котором сам могу   моделироватьь различные ситуации . Например :  гэп . сильное проскальзывание . реквоты . отсутствие ликвидности  и смотреть , как с ними справляется советник . В тестере стратегий  там всё красиво и ровно . А надо испытать советника в условиях максимально приближенных к боевым !

Можно генерировать свою историю. Но можно полистать график, найти ГЭП и ... - на этом участке тестировать задав даты начала и конца

 
А как найти проскальзывание , антипроскальзывание ( обратное проскальзывание ) многократное проскальзование от одноо уровня к одномку . многократное проскальзывание и обратное проскальзывание от различных уровней к одному ? Как найти ? Искать ? Ищу.....

Вместо  int start  () можно заменить  On Init () ? и пробелы какое влияние оказывают на программу ? Если между словами ставить  пробел поменьше или побольше  или перед скобками ставить пробел ? Или внутри скобок  есть сразу закрываются вот так () , а есть пробел обхватывают  вот так ( )   это случайность или закономерность ? А то у меня вааааааащщщщщщще ничччччччччччччё не кампилируеццццццццццца


 
Вам стоит начать отсюда:

Мне четвёртый нужен
