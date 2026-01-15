Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 714
Stsrt увидел , голову ломал над Int или int а где ФИГУРНЫЕ { скобки } на учебном скрине ?
Логические операции
Логическое отрицание НЕ(!)
Операнд операции логического отрицания НЕ(!) должен иметь арифметический тип. Результат равен ИСТИНА(1), если значение операнда есть ЛОЖЬ(0), и равен ЛОЖЬ(0), если операнд не равен ЛОЖЬ(0).
if(!a) Print("не 'a'");
Логическая операция ИЛИ (||)
Логическая операция ИЛИ (||) значений x и y. Значением выражения является ИСТИНА(1), если истинно (не нуль) значение x или y. В противном случае - ЛОЖЬ(0).
if(x<0 || x>=max_bars) Print("out of range");
Логическая операция И (&&)
Логическая операция И (&&) значений x и y. Значением выражения является ИСТИНА(1), если значения x и y истинны (не нуль). В противном случае - ЛОЖЬ(0).
Где то слышал это слово ОПЕРАНДЫ и ещё ПЕРЕЧИСЛИМЫЕ
перечисленные и перечисляемые слышал , а вот перечислимые....?
Как узнал что у меня семёрка ??? Хотя при чём тут семёрка ? Речь то про КЛАВУ ...........ничё не понимаю ..............с каждой новой виндой новая Клава нужна что ли ?
Цитирую только последнее сообщение, но ответ всеобъемлющь: Видимо не царское дело в ***** ковыряться, прикажу и вы****. ©
Что-то такое глубокое убеждение в мозгах застряло, никогда вам не стать программистом. Даже чуть ниже среднего уровня.
И правда на крупные запятые кверхногами похожи .Но при увеличении видно проглядывается греческая " сигма &"
Дуркуем
==50
