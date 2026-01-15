Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 714

Zvezdochet:

Stsrt  увидел ,  голову ломал над   Int  или     int     а где  ФИГУРНЫЕ { скобки } на учебном скрине ?

Логические операции

Логическое отрицание НЕ(!)

Операнд операции логического отрицания НЕ(!) должен иметь арифметический тип. Результат равен ИСТИНА(1), если значение операнда есть ЛОЖЬ(0), и равен ЛОЖЬ(0), если операнд не равен ЛОЖЬ(0).

if(!a) Print("не 'a'");

 
Логическая операция ИЛИ (||)

Логическая операция ИЛИ (||) значений x и y. Значением выражения является ИСТИНА(1), если истинно (не нуль) значение x или y. В противном случае - ЛОЖЬ(0).

if(x<0 || x>=max_bars) Print("out of range");

 
Логическая операция И (&&)

Логическая операция И (&&) значений x и y. Значением выражения является ИСТИНА(1), если значения x и y истинны (не нуль). В противном случае - ЛОЖЬ(0).

 
Taras Slobodyanik:
Как узнал что у меня семёрка ??? Хотя  при чём тут семёрка ? Речь то про КЛАВУ ...........ничё  не понимаю ..............с каждой новой виндой новая Клава нужна что ли ?


Где то слышал это слово  ОПЕРАНДЫ и ещё ПЕРЕЧИСЛИМЫЕ

перечисленные и перечисляемые слышал , а вот перечислимые....?

 
Zvezdochet:
Цитирую только последнее сообщение, но ответ всеобъемлющь: Видимо не царское дело в ***** ковыряться, прикажу и вы****. ©

Что-то такое глубокое убеждение в мозгах застряло, никогда вам не стать программистом. Даже чуть ниже среднего уровня.

 
 

Zvezdochet:

Alexey Viktorov:

А у меня выхода другого нету . На фрилансе общался , пишут : " Любой каприз за ваши деньги ,но......деньги вперёд и " Купленный товар возврату и обмену не подлежит . Претензии к работе не принимаются . Насильно покупать никто не заставляет . "
 
