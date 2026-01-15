Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 711
Быстрее разобраться и понять
запишу цены, как их потом брать, когда какую?чтобы в этот цикл вставлять вместо r
Добрый день! Сделал функцию которая должна увеличивать стоп лосс после того к прошлый ордер закрылся в минус.
Увеличивает на установленный шаг, до достижения максимума. В итоге всегда ставит первоначально значение стоп лосса.
Что не так? Спасибо!
//+------------------------------------------------------------------+
double SL()
{
double sL;
if(OrdersHistoryTotal()==0)
{
sL=StopLoss;
}
if(OrderSelect(OrdersHistoryTotal()-1,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
{
if(OrderProfit()>=0)
{
sL=StopLoss;
}
if(OrderProfit()<0 && OrderType()==OP_BUY)
{
sL=OrderOpenPrice()-OrderStopLoss()+SLStep;
}
if(OrderProfit()<0 && OrderType()==OP_SELL)
{
sL=OrderStopLoss()-OrderOpenPrice()+SLStep;
}
}
if(sL>maxStep)
{
sL=StopLoss;
}
return(sL);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Что я пишу не так ?
Должно получиться такое http://prntscr.com/lu1kb9
Попробовал под текущий шаблон вставить данные
Но все равно не то. помогите
Добрый день.
Осваиваю эм-кью-эль по учебнику Сергея Ковалева.
Взял от туда советник, скомпилировал, он даже вроде работает, но при компиляции выдает какие-то замечания, не ошибки, а именно предупреждения.
Что надо изменить чтобы компилировалось без замечаний? Заранее спасибо.
А где находить коды ошибок? где эта документация?
В меню данного сайта - вверх гляньте
Артём, там документация по mql5, а вопросы в разделе mql4
Sergey Branin:
А где находить коды ошибок? где эта документация?
Тут документация по mql4. А лучше нажать F1 находясь в MetaEditor`e
А-а-а... Ну всё равно - тоже совсем не сложно - быстрее палец к F1 протянуть и всё найти что нужно, чем сутки ждать ответа на форуме. Не понимаю я ..
а как это реализовать не знаю, может кто из программистов простенький блок кода напишет для примера. с/у Денис