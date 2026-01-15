Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 713

Zvezdochet:
Мне четвёртый нужен

Смотрю учебные примеры . Точно так , как там  пишут разные инпуты в шаблоне и я в своём шаблоне пишу  .В примере уроков там всё компилируется .У меня не компилируется .Проверяю каждую скобку и каждую запятую и даже ширину пробела соблюдаю ....Внизу в статусной строке по аглицки написано . Перевёл название эррор и получилось " НЕОЖИДАННОЕ В ПРОГРАММЕ   "   зашибись !!!!! И думай  ломай башку чо эта за ошибка ??? Это не эррор - это террор над мозгом человека !!

 
Zvezdochet:

Проверяю каждую скобку и каждую запятую и даже ширину пробела соблюдаю ....

как-то плохо проверяете)

на картинке видно двоеточие вместо точки с запятой, и OrddddddersTotal вместо OrdersTotal
и в условии кавычки вместо логического знака

 
На какой картинке ?? Я ниччччё не присылал !! Тока надумал - Во !
 
Zvezdochet:
На какой картинке ?? Я ниччччё не присылал !! Тока надумал - Во !

на этой)

1

 
а на последней картинке - вы специально скрыли первые строки, чтобы никто не разгадал ваши секреты?)
 
 
Может функция старт уже не канает из за какого то там обновлённого  билда , а я  как бодиБИЛДер  пытаюсь расшифровать таинственные знаки ??
 
Zvezdochet:
Может функция старт уже не канает из за какого то там обновлённого  билда , а я  как бодиБИЛДер  пытаюсь расшифровать таинственные знаки ??

у вас нет функции старт)

есть STSRT 

и нет такого типа Int есть int

и скобки нет в конце (и должны быть фигурные скобки))

пс. все ошибки из-за невнимательности
 
Taras Slobodyanik:

у вас нет функции старт)

есть STSRT 

и нет такого типа Int есть int

и скобки нет в конце (и должны быть фигурные скобки))

пс. все ошибки из-за невнимательности

Stsrt  увидел ,  голову ломал над   Int  или     int     а где  ФИГУРНЫЕ { скобки } на учебном скрине ?

