Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 713
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне четвёртый нужен
https://docs.mql4.com/ru
Смотрю учебные примеры . Точно так , как там пишут разные инпуты в шаблоне и я в своём шаблоне пишу .В примере уроков там всё компилируется .У меня не компилируется .Проверяю каждую скобку и каждую запятую и даже ширину пробела соблюдаю ....Внизу в статусной строке по аглицки написано . Перевёл название эррор и получилось " НЕОЖИДАННОЕ В ПРОГРАММЕ " зашибись !!!!! И думай ломай башку чо эта за ошибка ??? Это не эррор - это террор над мозгом человека !!
Проверяю каждую скобку и каждую запятую и даже ширину пробела соблюдаю ....
как-то плохо проверяете)
на картинке видно двоеточие вместо точки с запятой, и OrddddddersTotal вместо OrdersTotal
и в условии кавычки вместо логического знака
На какой картинке ?? Я ниччччё не присылал !! Тока надумал - Во !
на этой)
Может функция старт уже не канает из за какого то там обновлённого билда , а я как бодиБИЛДер пытаюсь расшифровать таинственные знаки ??
у вас нет функции старт)
есть STSRT
и нет такого типа Int есть int
и скобки нет в конце (и должны быть фигурные скобки))пс. все ошибки из-за невнимательности
у вас нет функции старт)
есть STSRT
и нет такого типа Int есть int
и скобки нет в конце (и должны быть фигурные скобки))пс. все ошибки из-за невнимательности
Stsrt увидел , голову ломал над Int или int а где ФИГУРНЫЕ { скобки } на учебном скрине ?