Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 709
Вот чтобы его не напрягать, нужно собрать все позиции, приготовленные на удаление в список в нужном порядке (в любом, каком хочется), и удалять их "поимённо" глядя на этот список. Тогда точно будет соблюдён нужный порядок удаления.
не подскажите как?
Точно также - перебираете все открытые сделки, отбираете нужные тикеты в массив - вот вам список.
Давнишний индикатор. Что мешает обновляться в реальном времени?
ExtMapBuffer4, ExtMapBuffer3 это стрелки, появляются только при первом запуске или после вызова настроек.
Такой вопрос- как удалить отображение вспомогательных буфферов из окна индикатора, а так же их стили рисования из меню?
Можно так
Можно так
Так я тоже умею. :)
Удаляю строки буферов #property indicator_color, SetIndexStyle. Но в меню отображаются цвет линий как черный.
Если убрать строки SetIndexBuffer с ненужными буферами, то перестают отображаться зависимые от удаляемых переменные.
А в окне данных их значения должны быть видны?
Нет. Это просто вспомогательные переменные для расчета основных.