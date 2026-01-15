Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 709

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin:

Вот чтобы его не напрягать, нужно собрать все позиции, приготовленные на удаление в список в нужном порядке (в любом, каком хочется), и удалять их "поимённо" глядя на этот список. Тогда точно будет соблюдён нужный порядок удаления.

не подскажите как? 

 
Rustam Bikbulatov:

не подскажите как? 

Точно также - перебираете все открытые сделки, отбираете нужные тикеты в массив - вот вам список.

 

Давнишний индикатор. Что мешает обновляться в реальном времени?

ExtMapBuffer4, ExtMapBuffer3 это стрелки, появляются только при первом запуске или после вызова настроек.

int start()
  {
   int limit;
   int counted_bars=IndicatorCounted();
   double rsi_sig=0;
   bool entry=false;
   double entry_point=0;
   
   //---- check for possible errors
   if(counted_bars<0) return(-1);
   //---- last counted bar will be recounted
   if(counted_bars>0) counted_bars--;
   limit=Bars-counted_bars;

   //---- main loop
   for(int i=0; i<limit; i++)
   {
     //---- ma_shift set to 0 because SetIndexShift called abowe
     ExtMapBuffer1[i]=iMA(NULL,0,FastEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
     ExtMapBuffer2[i]=iMA(NULL,0,SlowEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
     rsi_sig = iRSI(NULL, 0, RSIPeriod, PRICE_CLOSE, i);
     
     pipdiffCurrent=(ExtMapBuffer1[i]-ExtMapBuffer2[i]);

     Comment("pipdiffCurrent = "+pipdiffCurrent+" ");
     if (pipdiffCurrent>0 && rsi_sig>50) 
     {
       sigCurrent = 1;  //Up
     }
     else if (pipdiffCurrent<0 && rsi_sig<50)
     {
       sigCurrent = 2;  //Down
     }

     if (sigCurrent==1 && sigPrevious==2)
     {
        ExtMapBuffer4[i-1] = High[i-1]-5*Point;
  
        entry=true;
        entry_point=Ask;
     } 
     else if (sigCurrent==2 && sigPrevious==1)
     {
        ExtMapBuffer3[i-1] = Low[i-1]-5*Point;
       
        entry=true;
        entry_point=Bid;
     }
     sigPrevious=sigCurrent;
     pipdiffPrevious=pipdiffCurrent;
   }
RefreshRates();
//----
   return(0);
  }
[Удален]  
Закрывашки по эквити есть у кого?
 

Такой вопрос- как удалить отображение вспомогательных буфферов из окна индикатора, а так же их стили рисования из меню? 

 
Виктор:

Такой вопрос- как удалить отображение вспомогательных буфферов из окна индикатора, а так же их стили рисования из меню? 

Можно так

0

02

 
Alekseu Fedotov:

Можно так

Так я тоже умею. :)

Удаляю строки буферов #property indicator_color, SetIndexStyle. Но в меню отображаются цвет линий как черный.

Если убрать  строки SetIndexBuffer с ненужными  буферами, то перестают отображаться зависимые от удаляемых переменные.

 
Виктор:

Такой вопрос- как удалить отображение вспомогательных буфферов из окна индикатора, а так же их стили рисования из меню? 

А в окне данных их значения должны быть видны?

 
Нет. Это просто вспомогательные переменные для расчета основных.
 
Виктор:
Нет. Это просто вспомогательные переменные для расчета основных.
Недавно я здесь выкладывал шаблон кроссплатформенного индикатора. В нём гляньте.
IndicatorBuffers()
1...702703704705706707708709710711712713714715716...2693
Новый комментарий