Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1727
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо.Прописал Print("Bar count on the 'EURUSD,M1' is ",iBars("EURUSD",PERIOD_M1));, взяв из документации. В журнал вывел число 1001.))) Хотя, история загружена, в настройках макс стоит больше 1000000 баров.
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему
загрузи историю
загрузи историю
Загружена, полностью. Зашёл в архив, там минутных баров 8 000 000
А журнал пишет
EURUSD,M1: Bar count on the 'EURUSD,М1' is 1001
Загружена, полностью. Зашёл в архив, там минутных баров 8 000 000
А журнал пишет
EURUSD,M1: Bar count on the 'EURUSD,М1' is 1001
Спасибо.Прописал Print("Bar count on the 'EURUSD,M1' is ",iBars("EURUSD",PERIOD_M1));, взяв из документации. Терминал в журнал вывел число 1001.))) Хотя, история загружена, в настройках макс стоит больше 1000000 баров.
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему
в тестере всегда 1000 баров при старте (или меньше).
Этот код показывает сигнал на 10й свече. А мне надо что бы шла проверка сигнала на каждой свече с 1й по Nю.
Этот код показывает сигнал на 10й свече. А мне надо что бы шла проверка сигнала на каждой свече с 1й по Nю.
нет, это код проверяет 10 свечей и показывает на какой был сигнал
На практике показывает только тогда когда сигнальная свеча становится 10й.
MakarFX , вот скрин Как только сигнальна свеча стала 10й, значение стало больше нуля. А до этого было равно нулю.