если с таким объемом открыть:
0.029
то откроет 0.02 лотато откроет 0.03 лота
а если с таким объемом открыть:
Как посчитать количество знаков после запятой?
например, я узнал, что минимальный лот 0.01.
как мне теперь вывести, что количество знаков после запятой здесь 2?
чтобы потом нормализовать объем ордера до двух знаков после запятой.
Терминал просто отбрасывает все лишние знаки.
а если нужно открыть 0.25 лота? вот готовые и рабочие ф-ции, читайте пользуйтесь
https://www.mql5.com/ru/forum/131859/page8#comment_3359730
multiplicator:
например мы подставляем в функцию значение: 7 лотов.
у брокера минимальный объем лота 5, и шаг лота 2.
вот можете мою ф-цию нормализации лота проверить, давно пользуюсь, пока никто не жаловался, там как Вы хотите узнаем шаг лота и потом округляем до количества знаков шага лотану а если нашли сервер у которого шаг лота, например 0.37, то тут только сложением и сравнением до требуемого лота в цикле, но не было таких серверов, вроде на биткоине есть не стандартные лоты, не занимался, не в курсе, нужна конкретная ситуация
Добрый день многоуважаемые коллеги, помогите пожалуйста правильно прописать условие в советнике для вхождения в зделку по сигналам индикатора SHI_silvertrend_signal на бинарных опционах , только OP_SELL и OP_BUY. для M1 и М5. Сигнал поступает при закрытии предыдущей свечи.
- Открывать ордер в момент сигнала индикатора, только на первой свече после сигнала
- не дольше 5 секунд от получения сигнала.
- допустимое изменение цены в пределах Slippage
(У индикатора 2 буфера)
из комментария индикатора // оба буфера наполняються ноликами. Иначе будет мусор при смене таймфрейма.
Заранее премного благодарен за вашу помощь и поддержку!
Код самого индикатора(Найден в интернете, если публикация кода не противоречит правилам форума?)
Igor Makanu:
во как закрутили. матмакс, потом матмин. )
куда пропала клавиша оптимизация?
как ОПТИМИЗИРОВАТЬ???
Здравствуйте уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста как правильно указать условие вхождения в сделку по сигналу индикатора.
Написал простенький советник для графиков Ренко выглядит следующим образом:
Меня не очень устраивают офлайн график, по этому решил совместить с вот таким индикатором AG_Renko_Chart. Прилагаю к сообщению.
Но вот как функция которая возвращает значение ренко на правом краю:
А как отличить бар в низ или в верх не разберусь... И как правильно прописать функцию что бы не заключала много сделок...
В общем голова уже не соображает. Помогите пожалуста!!!!
