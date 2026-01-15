Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 707
это не шутка и издеваюсь не так.
Внимательно на картинку посмотри, прежде чем ересь постить.
Тема настолько избита, что уже противно такое читать... то у них визуализация пропадает, то оптимизация...
Окно раздвинь пошире и будет тебе счастье. Не перепутай какое окно раздвигать.
Проблема в разрешении экрана.
спасибо большое, стал догадываться, смотря на картинки...
Проблема в разрешении экрана.
еще раз спасибо. Все работает, проблема была в отображении размера текста (шрифта)
Пожалуйста, писал для себя и ими же пользуюсь.
Пожалуйста, писал для себя и ими же пользуюсь.
это для тестера only :-)
в реальной жизни сильно чревато тралить опираясь на Bid, Ask
Привет ребята. Подскажите пожалуйста почему у меня пару десятков ордеров закрываются в шахматном порядке или вообще вразнобой? И как это исправить? Есть метод закрытия разом?
закрывать нужно с конца, а не с началаили делать свой список и по нему закрываться
а как делать список?