Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1362
не получится, при новых хай /лоу не будет их учитывать
Вроде так и надо было.
хаи могут расти до появления лоу и надо от максимального хая к лоу , т.е. как зиг-заг, но определение экстремумов по условию индикатора
да, это обычный зиг-заг с условиями,
но возможно azolotta не хочет перерисовки, а что-то вроде реальной торговли: раз купила, так купила,
я так понял
Всем добрый день.
Пробуй
Большое спасибо за код- пошёл пытаться его прикруитть в Грааль ничего попутно не сломав)))))))))) но если что то я вернусь
Это нарушение прав записи, системный запрет записи.
эту строку удали
double sl,tp,tp_v_R;
Добрый день. Спасибо за ответ. А в чем причина возникновения такой проблемы? Дело в том, что у меня в терминале этот советник вызывает индикаторы без ошибок и работает нормально. У товарища этот же советник с этими же индикаторами вызывает эту ошибку. Где копать?
Это системные настройки Windows вариантов много.
Я советую товарищу запустить " /portable" и тогда проблем не будет
Пробуй