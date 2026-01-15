Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2691
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Благодарю за ответ, но не понял, прошу подробнее.
Отлавливать событие в OnTradeTransaction().
Привет. Подскажите, пж: хочу сделать панельку на которой будут вкладки на подобие как в браузерах. Для работы с в кладками планирую делать для каждой объект класса. Будет возможность закрыть любую вкладку. По закрытию будет удаляться ее объект класса и нужно будет заново отрисовать панель, для этого нужно иметь данные о том какие объекты класса (с какими индексами) остались после удаления. Сам вопрос - есть ли возможность получить информацию о классе какие его объекты есть? Или под это дело заводить отдельный динамический массив и в нем вести учет?
Другие рекомендации по этому поводу так-же приветствую.
Привет. Подскажите, пж: хочу сделать панельку на которой будут вкладки на подобие как в браузерах. Для работы с в кладками планирую делать для каждой объект класса. Будет возможность закрыть любую вкладку. По закрытию будет удаляться ее объект класса и нужно будет заново отрисовать панель, для этого нужно иметь данные о том какие объекты класса (с какими индексами) остались после удаления. Сам вопрос - есть ли возможность получить информацию о классе какие его объекты есть? Или под это дело заводить отдельный динамический массив и в нем вести учет?
Другие рекомендации по этому поводу так-же приветствую.
Читайте справку по СБ.
Всем доброго времени суток! Вопрос по тестеру МТ4. А точнее по функции AccountBalance()
Во вложенном файле простой код, который на 1 тике открывает 4 ордера
На каждом тике вкладка РЕЗУЛЬТАТЫ показывает РАЗНЫЙ баланс .... как и есть на самом деле
А в ЖУРНАЛЕ на каждом тике показано одно и то значение баланса. А точнее его значение на последней итерации.
ВОПРОС Как нужно изменить код что бы в ЖУРНАЛЕ баланс менялся так же на каждой итерации, как на вкладке РЕЗУЛЬТАЫ Буду признателен если отредактируете нужным образом мой код. Спасибо
Наверное, используя только функцию AccountBalance(), достичь желаемого результата не получится. В тот тик, когда одновременно срабатывают TP, баланс уже изменился до финального значения. Поэтому внутри OnTick() с помощью AccountBalance() вы сможете получить только финальный баланс.
В чем может быть проблема?
В чем может быть проблема?