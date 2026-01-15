Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2691

Andrei Sokolov #:
Благодарю за ответ, но не понял, прошу подробнее.
Отлавливать событие в OnTradeTransaction().
Вызывается в экспертах при наступлении события TradeTransaction . Функция предназначена для обработки результатов выполнения торгового запроса...
 
Artyom Trishkin #:
Отлавливать событие в OnTradeTransaction().
Привет. Подскажите, пж: хочу сделать панельку на которой будут вкладки на подобие как в браузерах. Для работы с в кладками планирую делать для каждой объект класса. Будет возможность закрыть любую вкладку. По закрытию будет удаляться ее объект класса и нужно будет заново отрисовать панель, для этого нужно иметь данные о том какие объекты класса (с какими индексами) остались после удаления. Сам вопрос - есть ли возможность получить информацию о классе какие его объекты есть? Или под это дело заводить отдельный динамический массив и в нем вести учет?

Andrei Sokolov #:

Привет. Подскажите, пж: хочу сделать панельку на которой будут вкладки на подобие как в браузерах. Для работы с в кладками планирую делать для каждой объект класса. Будет возможность закрыть любую вкладку. По закрытию будет удаляться ее объект класса и нужно будет заново отрисовать панель, для этого нужно иметь данные о том какие объекты класса (с какими индексами) остались после удаления. Сам вопрос - есть ли возможность получить информацию о классе какие его объекты есть? Или под это дело заводить отдельный динамический массив и в нем вести учет?

Другие рекомендации по этому поводу так-же приветствую.

Читайте справку по СБ.
Artyom Trishkin #:
Читайте справку по СБ.
Всем доброго времени суток! Вопрос по тестеру МТ4. А точнее по функции AccountBalance()

Во вложенном файле простой код, который на 1 тике открывает 4 ордера
На каждом тике вкладка РЕЗУЛЬТАТЫ показывает РАЗНЫЙ баланс .... как и есть на самом деле
А в ЖУРНАЛЕ на каждом тике показано одно и то значение баланса. А точнее его значение на последней итерации.

ВОПРОС Как нужно изменить код что бы в ЖУРНАЛЕ баланс менялся так же на каждой итерации, как на вкладке РЕЗУЛЬТАЫ Буду признателен если отредактируете нужным образом мой код. Спасибо

Наверное, используя только функцию AccountBalance(), достичь желаемого результата не получится. В тот тик, когда одновременно срабатывают TP, баланс уже изменился до финального значения. Поэтому внутри OnTick() с помощью AccountBalance() вы сможете получить только финальный баланс.
Если вам все-таки очень надо в логе видеть те же числа, что и в истории ордеров, то придется работать с историей: запоминать начальный баланс, затем в цикле получать закрытые ордера, прибавлять их прибыль к начальному балансу и выводить изменяющуюся кумулятивную сумму.
Если таких пачек ордеров у вас будет не одна, то схема ещё более усложнится - понадобится запоминать время последнего вывода в лог, и на каждом тике брать историю только до этого момента времени.
 
Yuriy Bykov #:
Наверное, используя только функцию AccountBalance(), достичь желаемого результата не получится. В тот тик, когда одновременно срабатывают TP, баланс уже изменился до финального значения. Поэтому внутри OnTick() с помощью AccountBalance() вы сможете получить только финальный баланс.
Если вам все-таки очень надо в логе видеть те же числа, что и в истории ордеров, то придется работать с историей: запоминать начальный баланс, затем в цикле получать закрытые ордера, прибавлять их прибыль к начальному балансу и выводить изменяющуюся кумулятивную сумму.
Если таких пачек ордеров у вас будет не одна, то схема ещё более усложнится - понадобится запоминать время последнего вывода в лог, и на каждом тике брать историю только до этого момента времени.
Здравствуйте! Создаю индикатор аллигатор код следующий:  
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 6
#property indicator_plots   3

//--- drawing setup
#property indicator_label1  "Jaws"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color1  clrBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  2

#property indicator_label2  "Teeth"
#property indicator_type2   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  2

#property indicator_label3  "Lips"
#property indicator_type3   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color3  clrLime
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  2

//--- inputs
input int                InpJawsPeriod=13;               // Jaws period
input int                InpJawsShift=8;                 // Jaws shift
input int                InpTeethPeriod=8;               // Teeth period
input int                InpTeethShift=5;                // Teeth shift
input int                InpLipsPeriod=5;                // Lips period
input int                InpLipsShift=3;                 // Lips shift
input ENUM_MA_METHOD     InpMAMethod=MODE_SMMA;          // Moving average method
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_MEDIAN;   // Applied price

//--- buffers
double JawsBuffer[];
double TeethBuffer[];
double LipsBuffer[];
double ColorJaws[];
double ColorTeeth[];
double ColorLips[];
int    AlligatorHandle;
int BarsMin;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   //--- setup buffers
   SetIndexBuffer(0,JawsBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ColorJaws,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   SetIndexBuffer(2,TeethBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,ColorTeeth,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   SetIndexBuffer(4,LipsBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(5,ColorLips,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   //--- set accuracy
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits);
//--- setup plots
   BarsMin=MathMax(MathMax(InpJawsPeriod+InpJawsShift,InpTeethPeriod+InpTeethShift),InpLipsPeriod+InpLipsShift);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,BarsMin);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,BarsMin);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_BEGIN,BarsMin);
//---- line shifts when drawing
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,InpJawsShift);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,InpTeethShift);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,InpLipsShift);   
//--- get handle
   AlligatorHandle=iAlligator(_Symbol,PERIOD_CURRENT,InpJawsPeriod,InpJawsShift,InpTeethPeriod,InpTeethShift,InpLipsPeriod,InpLipsShift,InpMAMethod,InpAppliedPrice);
   if(AlligatorHandle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("Failed to create Alligator!");
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- set arrays
   ArraySetAsSeries(JawsBuffer,true);
   ArraySetAsSeries(TeethBuffer,true);
   ArraySetAsSeries(LipsBuffer,true);
   ArraySetAsSeries(ColorJaws,true);
   ArraySetAsSeries(ColorTeeth,true);
   ArraySetAsSeries(ColorLips,true);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int32_t rates_total,
                const int32_t prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int32_t &spread[])
  {
//--- check for rates total
   if(rates_total<BarsMin)
      return(0); // not enough bars for calculation
   if(CopyBuffer(AlligatorHandle,0,0,rates_total,JawsBuffer)<=0)
      return(0);
   if(CopyBuffer(AlligatorHandle,1,0,rates_total,TeethBuffer)<=0)
      return(0);
   if(CopyBuffer(AlligatorHandle,2,0,rates_total,LipsBuffer)<=0)
      return(0);  
//---
   int limit = rates_total - prev_calculated;
   if(prev_calculated > 0)
      limit++;

   for(int i=limit-1; i>=0; i--)
     {
      if(i>=rates_total-1)
        {
         // use same color for new bars
         ColorJaws[i] = 0;
         ColorTeeth[i] = 0;
         ColorLips[i] = 0;
         continue;
        }
        
      ColorJaws[i]=0;
      ColorTeeth[i]=0;
      ColorLips[i]=0;
      
              
       } 
   
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
И по каким то причинам в самом конце линии улетают либо куда-то очень высоко, либо куда-то очень низко: 


В чем может быть проблема?
 
Vladimir #:
В чем может быть проблема?
Рекомендую использовать отладчик для отладки.
