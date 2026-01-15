Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2647
Здравствуйте колеги
помогите разобраться с кодом
подскажите что не так!!!
игнорьте мои запросы они не для вас
Это не запросы/вопросы, а предложения сделать за вас. Если вы будете добавлять что варианты сделать это за вас и за оплату не интересуют, то я не буду этого предлогать.
Нет, ребята, все не так,
Все не так, ребята!
и за оплату не интересуют, то я не буду этого предлогать.
... здесь умолчательно: и за оплату не интересуют, то я не буду этого предлогать - и не надо предлагать
что не так !!!
можете обяснить?
он тут заказы за деньги собирает
Теперь действительно вопрос:
Есть индикатор, который делает автономный график range баров, которые строятся по движению цены, а не по времени, похож на ренко. От того что бары по движению цены, а не по времени получается что сразу несколько свечей могут иметь одинаковое время, И при создании объектов (кастомных или торговых) эти объекты смещаются на последнюю свечу из тех у которых одинаковое время.
Возможно ли сделать чтоб объекты не смещались? И если возможно, то как?
Range.ex4 14 kb можете засунуть себе подальше.
Тут не интересно - обращайтесь во фриланс.
он тут заказы за деньги собирает
Может быть это ты путаешь тему про вопросы и обсуждение с темой "сделайте за меня"....
Надеюсь ты отблагодарил (не на словах) Vitaly Muzichenko, который сделал за тебя.
прощайте