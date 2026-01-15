Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2647

Здравствуйте колеги

помогите разобраться с кодом

подскажите что не так!!!

test_class.mq5  32 kb
 
Roman Shiredchenko #:

игнорьте мои запросы они не для вас

Это не запросы/вопросы, а предложения сделать за вас. Если вы будете добавлять что варианты сделать это за вас и за оплату не интересуют, то я не буду этого предлогать.

 
Andrei Sokolov #:
и за оплату не интересуют, то я не буду этого предлогать.

... здесь умолчательно:  и за оплату не интересуют, то я не буду этого предлогать - и не надо предлагать 

 
что не так !!!

можете обяснить?

 
он тут заказы за деньги собирает

 

Теперь действительно вопрос: 

Есть индикатор, который делает автономный график range баров, которые строятся по движению цены, а не по времени, похож на ренко. От того что бары по движению цены, а не по времени получается что сразу несколько свечей могут иметь одинаковое время, И при создании объектов (кастомных или торговых) эти объекты смещаются на последнюю свечу из тех у которых одинаковое время. 

Возможно ли сделать чтоб объекты не смещались? И если возможно, то как?

  

Range.ex4  14 kb
Range.mq4  18 kb
 
Range.ex4  14 kb можете засунуть себе подальше.

Тут не интересно - обращайтесь во фриланс.

 
прощайте

