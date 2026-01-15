Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1318
Не понял, цикл чем заканчивается?
По идее должен последним элементом массива. Не?
А дальше делайте проверку на неравенствоТогда не будет неожиданностей выхода за пределы массива
если не затруднит перейдите по https://www.mql5.com/ru/forum/357558
там все подробно
Нет ошибок, с оптимизацией с 01.12.2016 по сегодня
У меня ошибка. От чего может быть ? Даже минута оптимизации не прошла .... Что можно сделать ?
stack overflow
Я бы почистил папку тестера
и еще попробуй запустить с ключем "/portable" и повторить тест
Вот это штырит :)
Порошок?
не порошок- инвалидность первой группы после 1,5 месяцев комы...
Пишу советника через ООП-реализацию MQL5, у класса CExpert есть виртуальная функция Processing, в документации сказано, что эта функция будет вызываться на каждый тик, если при создании объекта CExpert был передан флаг every_tick = true. Будет ли функция Processing вызываться на каждом тике, если я переопределю ее в своем классе? Подскажите, пожалуйста
Если такой вопрос возникает, значит задачу такую рановато решать, надо подучить матчасть. Но сейчас вместо злого меня придут добрые дяденьки и всё спокойно объяснят.
А я просто спрошу - а ты смотрел что в этом методе происходит вообще?
Ищу функцию для поиска в директории файла по маске, поиск должен проходить во всех поддиректориях, функция должна возвращать массив с полным путем к файлу. Прошу поделится такой функцией.
Нет, но стало интересно написать. Если не подкинут и самому будет лень, то обращайся, формат маскирования только укажи.
В каком смысле "формат маскирования "? Как обычно, к примеру "*.csv", отдельно указываем директорию для начала поиска.