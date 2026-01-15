Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1318

Aleksei Stepanenko:

Не понял, цикл чем заканчивается?

По идее должен последним элементом массива. Не?

А дальше делайте проверку на неравенство

Тогда не будет неожиданностей выхода за пределы массива

если не затруднит перейдите по https://www.mql5.com/ru/forum/357558

там все подробно

Приветствую Всех ! Заранее всем спасибо...
 
MakarFX:

Нет ошибок, с оптимизацией с 01.12.2016 по сегодня



У меня ошибка. От чего может быть ? Даже минута оптимизации не прошла .... Что можно сделать ?

 
Aliaksei Karalkou:


У меня ошибка. От чего может быть ? Даже минута оптимизации не прошла .... Что можно сделать ?

stack overflow

Я бы почистил папку тестера

и еще попробуй запустить с ключем  "/portable" и повторить тест

 
Приветствую Всех ! Заранее всем спасибо...
 
Vitaly Muzichenko:

Вот это штырит :)

Порошок? 

не порошок- инвалидность первой группы после 1,5 месяцев комы...

 
Пишу советника через ООП-реализацию MQL5, у класса CExpert есть виртуальная функция Processing, в документации сказано, что эта функция будет вызываться на каждый тик, если при создании объекта CExpert был передан флаг every_tick = true. Будет ли функция Processing вызываться на каждом тике, если я переопределю ее в своем классе? Подскажите, пожалуйста
 
mrostrich:
Пишу советника через ООП-реализацию MQL5, у класса CExpert есть виртуальная функция Processing, в документации сказано, что эта функция будет вызываться на каждый тик, если при создании объекта CExpert был передан флаг every_tick = true. Будет ли функция Processing вызываться на каждом тике, если я переопределю ее в своем классе? Подскажите, пожалуйста

Если такой вопрос возникает, значит задачу такую рановато решать, надо подучить матчасть. Но сейчас вместо злого меня придут добрые дяденьки и всё спокойно объяснят.

А я просто спрошу - а ты смотрел что в этом методе происходит вообще?

 
Ищу функцию для поиска в директории файла по маске, поиск должен проходить во всех поддиректориях, функция должна возвращать массив с полным путем к файлу. Прошу поделится такой функцией. 
 
Aleksey Vyazmikin:
Ищу функцию для поиска в директории файла по маске, поиск должен проходить во всех поддиректориях, функция должна возвращать массив с полным путем к файлу. Прошу поделится такой функцией. 

Нет, но стало интересно написать. Если не подкинут и самому будет лень, то обращайся, формат маскирования только укажи.

 
Aleksey Mavrin:

Нет, но стало интересно написать. Если не подкинут и самому будет лень, то обращайся, формат маскирования только укажи.

В каком смысле "формат маскирования "? Как обычно, к примеру "*.csv", отдельно указываем директорию для начала поиска.

