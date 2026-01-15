Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1317

Приветствую Всех ! Заранее всем спасибо ! 

Ошибка такого типа:

Есть линия   Low_D1_Level  относительно  которой мы ищем в массиве  Bar_data_D1 [][6]; новый уровень  Min_D_Level 

//--- глобальные переменные 

double   Low_D1_Level;

double   Bar_data_D1 [][6]; // Копирует в массив данные баров указанного графика и возвращает количество скопированных баров D1

Первое измерение массива содержит количество баров. Второе измерение имеет 6 элементов со значениями:

0 - время (time),
1 - цена открытия (open),
2 - наименьшая цена (low),
3 - наивысшая цена (high),
4 - цена закрытия (close),
5 - объём (volume).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                        Функция Level 
//+------------------------------------------------------------------+
void Level() 
ArrayCopyRates(Bar_data_D1,_Symbol,PERIOD_D1); // Копирует в массив данные баров указанного графика и возвращает 
Low_D1_Level   = iLow (_Symbol,PERIOD_D1,1);   // Возвращает значение минимальной цены бара  D1
//--- Min_D_Leve  
 for(int i = 1; 0 <= Bar_data_D1 [i][2] ;i++)
    {
     Print(" i = ",i," Bar_data_D1 [i][2] = ",Bar_data_D1 [i][2]);
     if( Bar_data_D1 [i][2] < Low_D1_Level)
       {
        Min_D_Level = Bar_data_D1 [i][2];break;
       }
    } 
//---

распечатка Print

2020.12.09 15:19:29.109 2016.12.16 00:00:00  _Test EURUSD,H1:  i = 998 Bar_data_D1 [i][2] = 1.3364
2020.12.09 15:19:29.109 2016.12.16 00:00:00  _Test EURUSD,H1:  i = 999 Bar_data_D1 [i][2] = 1.33562
2020.12.09 15:19:29.109 2016.12.16 00:00:00  _Test EURUSD,H1:  i = 1000 Bar_data_D1 [i][2] = 1.33532
2020.12.09 15:19:29.109 2016.12.16 00:00:00  _Test EURUSD,H1:  i = 1001 Bar_data_D1 [i][2] = 1.33705
2020.12.09 15:19:29.109 2016.12.16 00:00:00  _Test EURUSD,H1: array out of range in '_Test.mq4' (451,34)
2020.12.09 15:19:29.110 2016.12.16 00:00:00  Testing pass stopped due to a critical error in the EA
2020.12.09 15:19:29.110 EURUSD,H1: 136637 tick events (25 bars, 63904705 bar states) processed in 0:00:17.844 (total time 0:00:24.547)
Aliaksei Karalkou:
Пожалуйста помогите.

Всё перепробовал, а выдаёт по-прежнему ошибку 130.

У меня все работает, нет ошибок

 

В тестере стратегий  запустите от 2016.12.15.

2016.12.16
 
MakarFX:

У меня все работает, нет ошибок

Запусти оптимизацию. Оптимизация прерывается сообщением Критикал Эрор

 
Aliaksei Karalkou:
Пожалуйста помогите.

Всё перепробовал, а выдаёт по-прежнему ошибку 130.

из справки

 
Dark Kchlyzov:
   

Не понял, цикл чем заканчивается?

for(int i = 1; 0 <= Bar_data_D1 [i][2] ;i++)

По идее должен последним элементом массива. Не?

А дальше делайте проверку на неравенство

for(int i = 0; i<ArrayRange(Bar_data_D1,0) ;i++)
   {
   if(Bar_data_D1 [i][2]>=0)
      {
      
      }
   }
Тогда не будет неожиданностей выхода за пределы массива
 
Aliaksei Karalkou:

Запусти оптимизацию. Оптимизация прерывается сообщением Критикал Эрор

Нет ошибок, с оптимизацией с 01.12.2016 по сегодня


 

если не затруднит перейдите по https://www.mql5.com/ru/forum/357558

там все подробно

Dark Kchlyzov:
   


обновил свой пост
 
Aleksei Stepanenko:

Не понял, цикл чем заканчивается?

По идее должен последним элементом массива. Не?

А дальше делайте проверку на неравенство

Тогда не будет неожиданностей выхода за пределы массива
Aleksei Stepanenko:

Не понял, цикл чем заканчивается?

По идее должен последним элементом массива. Не?

А дальше делайте проверку на неравенство

Тогда не будет неожиданностей выхода за пределы массива

Ок понял попробую прям сей-час.

Спасибо!

