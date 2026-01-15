Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1317
Приветствую Всех ! Заранее всем спасибо !
Ошибка такого типа:
Есть линия Low_D1_Level относительно которой мы ищем в массиве Bar_data_D1 [][6]; новый уровень Min_D_Level
//--- глобальные переменные
double Low_D1_Level;
double Bar_data_D1 [][6]; // Копирует в массив данные баров указанного графика и возвращает количество скопированных баров D1
Первое измерение массива содержит количество баров. Второе измерение имеет 6 элементов со значениями:
0 - время (time),
1 - цена открытия (open),
2 - наименьшая цена (low),
3 - наивысшая цена (high),
4 - цена закрытия (close),
5 - объём (volume).
распечатка Print
Пожалуйста помогите.
Всё перепробовал, а выдаёт по-прежнему ошибку 130.
У меня все работает, нет ошибок
В тестере стратегий запустите от 2016.12.15.
У меня все работает, нет ошибок
Запусти оптимизацию. Оптимизация прерывается сообщением Критикал Эрор
Пожалуйста помогите.
Всё перепробовал, а выдаёт по-прежнему ошибку 130.
из справки
Не понял, цикл чем заканчивается?
По идее должен последним элементом массива. Не?
А дальше делайте проверку на неравенствоТогда не будет неожиданностей выхода за пределы массива
Запусти оптимизацию. Оптимизация прерывается сообщением Критикал Эрор
Нет ошибок, с оптимизацией с 01.12.2016 по сегодня
если не затруднит перейдите по https://www.mql5.com/ru/forum/357558
там все подробно
Ок понял попробую прям сей-час.
Спасибо!