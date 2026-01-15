Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2604

Roman Shiredchenko #:

если так - то можно подобие и для МТ 5?

   int index = iBarShift(_Symbol,_Period,время открытия ордера,false);
   last_ind = NormalizeDouble(GetData(indHandle,index),0);
 
Tretyakov Rostyslav #:
Ок. Понял. Спс. Загружу в робота.
Спс ещё раз вам, за именно, разьяснение. Я его сам еще раз и перечитаю и разберу и усвою.
Делаю в общем в роботе.
 
Roman Shiredchenko #:
   int index = iBarShift(_Symbol,_Period,LastPos(),false);
   double last_ind = NormalizeDouble(GetData(indHandle,index),0);
//+------------------------------------------------------------------+
datetime LastPos()
  {
   datetime _time=0;
   for(int i=0;i<PositionsTotal();i++)
     {
      if(PositionSelect(_Symbol)&&PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==Magic)
        {
         if(PositionGetInteger(POSITION_TIME)>_time)
         _time=(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME);
        }
     }
   return(_time);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double GetData(const int handle,const int i)
  {
   double res[1];
   if(CopyBuffer(handle,0,i,1,res)<=0)
      return(0);
   return(res[0]);
  }
 
Tretyakov Rostyslav #:

cпсб - взял к себе - в робота

 

Правый клик => 'Список Объектов' по умолчанию выводит не все объекты, приходится еще кликать на 'Все'. 
Можно ли сразу выводить все объекты?

 
Roman Shiredchenko #:
Как к ним в коде обращаться?

Не сочти за грубость, в справке они нормально описаны.

 
grezky #:

Правый клик => 'Список Объектов' по умолчанию выводит не все объекты, приходится еще кликать на 'Все'. 
Можно ли сразу выводить все объекты?

У объектов есть свойство скрыть в списке объектов. В справке в примере любого (вроде) объекта есть.

 
Andrei Sokolov #:

Не сочти за грубость, в справке они нормально описаны.

учусь пользоваться - выдает ошибки

справку читал

смотрю по статье - там в скриптах ОК


в скрипте в статье ок компилирует

и создает в терминале

в терминале ок - как ими пользоваться из робота пока не знаю....


Roman Shiredchenko #:

учусь пользоваться - выдает ошибки

справку читал

смотрю по статье - там в скриптах ОК


в скрипте в статье ок компилирует

и создает в терминале

в терминале ок - как ими пользоваться из робота пока не знаю....


 What?

Artyom Trishkin #:

 What?

Это я всё читал. Почему в компиляторе при создании переменной через set в ontick выдает ошибки.

Притом что тот же   самый код но   в скрипте on start, ок компилит.... 
