Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2604
если так - то можно подобие и для МТ 5?
Ок. Понял. Спс. Загружу в робота.
cпсб - взял к себе - в робота
Правый клик => 'Список Объектов' по умолчанию выводит не все объекты, приходится еще кликать на 'Все'.
Можно ли сразу выводить все объекты?
Как к ним в коде обращаться?
Не сочти за грубость, в справке они нормально описаны.
У объектов есть свойство скрыть в списке объектов. В справке в примере любого (вроде) объекта есть.
Не сочти за грубость, в справке они нормально описаны.
учусь пользоваться - выдает ошибки
справку читал
смотрю по статье - там в скриптах ОК
в скрипте в статье ок компилирует
и создает в терминале
в терминале ок - как ими пользоваться из робота пока не знаю....
