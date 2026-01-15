Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2598

Artyom Trishkin #:

А Вы сами что-то пытались сделать? Покажите код, что у Вас не получается?

Я пробовал так но выдаёт критическую ошибку. думал : общий убыток разделить на  общий лот то узнаю расстояние от ордеров до цены .                                   


 К примеру есть три  открытых ордера  сел с лотами 0.01  0.02 и 0.03  и эти ордера ушли в минус на N пунктов . Теперь задачка как нужно с помощью формулы вычислить убыток  сумарно всех ордеров  и открыть следующий сел ордер с лотом который перекроет весь убыток в ноль  но  10 пунктами. 

коллеги ищу не могу пока найти.

В терминале МТ5 демо с сервера МQ

индекс доллара - как называется?


 

тут тоже индекса $ нет


 
Roman Shiredchenko #:

А разве он не синтетик?

 
Aleksey Vyazmikin #:

а ну понял - спс. Слеплю тогда - мне он и нужен был чтобы его накрутить в другой синтетик.... )

у А.... есть выделенка - пока там буду юзать...


 
Roman Shiredchenko #:

Я так понимаю, что торгуется фьючерсный контракт на него, но в MT5 его нет.

 
khasan kayumov #:

Лот=Убыток/(стоимость пункта*количество пунктов)

 
Aleksandr Slavskii #:
Возможно это из за чёрного фона. У меня же хоть какой цвет кнопки устанавливай её всё равно видно. 
   color bg=(color)ChartGetInteger(0, CHART_COLOR_BACKGROUND);
   ObjectSetInteger(0,"name",OBJPROP_BGCOLOR,bg);
   ObjectSetInteger(0,"name",OBJPROP_BORDER_COLOR,bg);
   ObjectSetInteger(0,"name",OBJPROP_BACK,true);
 
Tretyakov Rostyslav #:

Я же говорю, не работает это. Цвет хоть какой ставь, хоть невидимый, хоть цвет графика, всё равно кнопку видно.

 
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, начинающему))) Нашел индикатор на маркете МА3 настроил под себя, индикатор показывает неплохие результаты. Пишу советника и зашел в тупик с тем как мне добавить этот индикатор для принятия решений, никаких сведений о коде индикатора и какие он использует буферы не могу найти. Есть только настраиваемы параметры и оповещение от индикатора. В каком направлении двигаться, дайте совет? 
