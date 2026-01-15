Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2598
А Вы сами что-то пытались сделать? Покажите код, что у Вас не получается?
Я пробовал так но выдаёт критическую ошибку. думал : общий убыток разделить на общий лот то узнаю расстояние от ордеров до цены .
К примеру есть три открытых ордера сел с лотами 0.01 0.02 и 0.03 и эти ордера ушли в минус на N пунктов . Теперь задачка как нужно с помощью формулы вычислить убыток сумарно всех ордеров и открыть следующий сел ордер с лотом который перекроет весь убыток в ноль но 10 пунктами.
коллеги ищу не могу пока найти.
В терминале МТ5 демо с сервера МQ
индекс доллара - как называется?
тут тоже индекса $ нет
А разве он не синтетик?
а ну понял - спс. Слеплю тогда - мне он и нужен был чтобы его накрутить в другой синтетик.... )
у А.... есть выделенка - пока там буду юзать...
а ну понял - спс. Слеплю тогда - мне он и нужен был чтобы его накрутить в другой синтетик.... )
Я так понимаю, что торгуется фьючерсный контракт на него, но в MT5 его нет.
Лот=Убыток/(стоимость пункта*количество пунктов)
Возможно это из за чёрного фона. У меня же хоть какой цвет кнопки устанавливай её всё равно видно.
Я же говорю, не работает это. Цвет хоть какой ставь, хоть невидимый, хоть цвет графика, всё равно кнопку видно.