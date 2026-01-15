Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2602

Возьмите значения индикатора и запишите в комментарий (если только советник не использует отложенные ордера), а потом при необходимости считывайте это значения с комментария

спс как варик - подумаю....

Коллеги кто более в теме   по моему  вопросу  посмотрите пжлста
https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page2601#comment_56610289

Поле коммент уже занято я туда пишу усреднение или доливка с номером магика робота.....

Хотя похоже я нашел мт4  решение сам элегантное через ф-ию Ким И В.....


 

Привет. Подскажите, пожалста, как в тестере робота мт5 задать новую горизонтальной линии которая уже есть?

Через список объектов -> свойства  не запоминает. Пытался сделать поле ввода, но текст в нем не запоминается.


 
Привет. Подскажите, пожалста, как в тестере робота мт5 задать новую горизонтальной линии которая уже есть?

Через список объектов -> свойства  не запоминает. Пытался сделать поле ввода, но текст в нем не запоминается.


Это не касается непосредственно Вашего вопроса, но как Вы устанавливаете цвет кнопок (судя по Вашей картинке это возможно)?

 
Привет. Подскажите, пожалста, как в тестере робота мт5 задать новую горизонтальной линии которая уже есть?

Через список объектов -> свойства  не запоминает. Пытался сделать поле ввода, но текст в нем не запоминается.


Панель нужно писать с кнопками для тестера , чтобы можно было вводить туда новые данные .у меня она есть но она моя.
 
Это не касается непосредственно Вашего вопроса, но как Вы устанавливаете цвет кнопок (судя по Вашей картинке это возможно)?

//--- установим цвет фона
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);

Ко мне можно на ты и без больших букв, чсв проблем нет))
 
Панель нужно писать с кнопками для тестера , чтобы можно было вводить туда новые данные .у меня она есть но она моя.

Так как это сделать?

 
Это не касается непосредственно Вашего вопроса, но как Вы устанавливаете цвет кнопок (судя по Вашей картинке это возможно)?

RGB цифрами цвет просто прописывает в свойствах бакграунда кнопки
 
Так как это сделать?

Много текста объяснять."Калькулятор " просто отдельный сделай и к каждой отдельной кнопке свою цифру привяжи.При каждом нажатии заполняй строку цифрой,потом её считывай и применяй  где нужно 
 
Много текста объяснять."Калькулятор " просто отдельный сделай и к каждой отдельной кнопке свою цифру привяжи.При каждом нажатии заполняй строку цифрой,потом её считывай и применяй  где нужно 

Понятно, спасибо. Жесть костыль. те, получается, именно вводить никак.

 
коллеги тут мысля пришла  -решил на долго не откладывать пока не забыл, по организационному вопросу - надо знать значение пользовательского индикатора во время открытия позиции например покупка - во вложении, для его получения при перезагрузке терминала к примеру или переключения таймфрейма - не через глобальные переменные терминала его отсматривать и не из файла ранее сохраненного считывать  - а что если отсматривать можно через время открытия позиции... мне надо (можно с погрешностью) зная время открытия позиции или даже номер бара (через номер бара) может так, потом например, после выходных когда может комп вообще выключен, в понедельник его включая - чтобы робот, например в ините, если есть позиция по символу крайняя (первая справа - значек покупка синяя стрелка справа налево первая), зная время ее открытия, считывал значение индикатора - на рисунке желтая кривая снизу в доп окне. Актуально и для Мт 4 и для МТ 5 

Таки, чем не нравится стейт в файле? Туда много чего можно писать. Или из-за VPS?

