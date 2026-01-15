Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2601
Приветствую, да про него речь. У создателя л\с закрыт, а в комментариях не отвечает.
Зайди в его л/к (личный кабинет) и посмотри когда он был. Может он уже как год не заходит на свою страничку. А если в л/к появляется, то пиши в л/к. В противном случае, конкуренцию никто не отменял, (тут идею отдал, квартиру потерял) ).
Подскажите, кто может и хочет. Как мне исправить предупреждение
перепробовал всё и не один раз, вот код:
спасибо
вам лень нажать F1 и почитать справку, каким может быть прототип OnCalculate ?
тут идею отдал, квартиру потерял
Интересная мысль :)))
OnCalculate
Вы справку смотрели? Есть хоть что-то похожее?
вам лень нажать F1 и почитать справку, каким может быть прототип OnCalculate ?
Клавиша F1, "уже стёрлась и треснула на три части."
а вот и нет :-)
тестер работает "по генерированным событиям терминала" (OnTick,On...), подумайте что у вас пойдёт не так при "координаты просто считывать через dll"
коллеги тут мысля пришла -решил на долго не откладывать пока не забыл, по организационному вопросу - надо знать значение пользовательского индикатора во время открытия позиции например покупка - во вложении, для его получения при перезагрузке терминала к примеру или переключения таймфрейма - не через глобальные переменные терминала его отсматривать и не из файла ранее сохраненного считывать - а что если отсматривать можно через время открытия позиции... мне надо (можно с погрешностью) зная время открытия позиции или даже номер бара (через номер бара) может так, потом например, после выходных когда может комп вообще выключен, в понедельник его включая - чтобы робот, например в ините, если есть позиция по символу крайняя (первая справа - значек покупка синяя стрелка справа налево первая), зная время ее открытия, считывал значение индикатора - на рисунке желтая кривая снизу в доп окне. Актуально и для Мт 4 и для МТ 5
с робота к нему обращаюсь следующим образом:
...
индикатор во вложении.
может как то через ф-ию iTime () можно, в ините, зная время открытия позиции например покупка - можно выйти на номер бара, на текущем (рабочем) таймфрейме и через него уже запросить это значение в ф-ии обращения к значению индикатора
Это чтобы не связываться с записью в файл значения индикатора или глобальными переменными терминала
по сути вот нашел ф-ию Ким И В для МТ 4 ее вставить вместо "Х" и все...???
если так - то можно подобие и для МТ 5?
Надо чтобы была рамка и надпись.
надо знать значение пользовательского индикатора во время открытия позиции
Возьмите значения индикатора и запишите в комментарий (если только советник не использует отложенные ордера), а потом при необходимости считывайте это значения с комментария