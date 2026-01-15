Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2595
Вы можете для любого объекта создать параметр состояния.
Спасиб. Осталось найти как сделать чтоб OnChartEvent работал в тестере робота mt5. Я по этому и писал про кнопки, тк там OnChartEvent не работает а с них можно "вручную" через Get считывать состояние. В самом вопросе кнопки уже реализованы по предложенной тобой схеме.
В теории, для скругленных кнопок, можно схлопнуть OBJ_RECTANGLE_LABEL, чтоб он скруглился, сверху залепить кнопку, чтоб не вылезала за скругления, а где скругления - понапихать мелких кнопок.
Или вообще сразу рисовать из мелких кнопок.
Кринж, конечно, но работать будет)) Для варианта когда платят и как хочешь но сделай - тоже подойдет, если без вариантов))
Ну, что то слишком. Повесь сверху над кнопкой картинку сделанную на канвасе, там можно хоть какие закругления лепить, а чтоб кнопка срабатывала под этой картинкой , сделать ей приоритет OBJPROP_ZORDER на нажатие больше чем у OBJ_BITMAP_LABEL.
ну и чтоб канвас был всегда сверху после каждого тыка на кнопку выводить канвас на передний план OBJPROP_HIDDEN.
Надеюсь понятно изложил.
выводить канвас на передний план OBJPROP_HIDDEN
Не так. Скрыть и сразу отобразить.
Например:
А не проще картинку подключить ресурсом?
Все ли места на картинке, в тч где скругления, приведут к срабатыванию кнопки?
Спасиб
А не проще картинку подключить ресурсом?
Все ли места на картинке, в тч где скругления, приведут к срабатыванию кнопки?
Кнопка прямоугольная. Не важно, какой она в себе несёт рисунок. Будет реагировать на прямоугольную область.
Изначально задумка чтоб реагировала по всей площади, в тч там где скругления, а не только в рамках прямоугольника.
И как собираетесь скругления вынести за рамки кнопки, в которой картинку ресурсом вставить хотите? Скругления будут внутри прямоугольной области, а не снаружи.
Да, так норм. Спасиб