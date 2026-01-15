Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2594

Привет. Подскажите, пожалста, примеры использования сервисов.

 
Ищите в статьях, например. 
Грамотный поиск - залог успеха. 
 
https://www.mql5.com/ru/articles/15684
 
Здравствуйте! Возник вопрос. На брокерах с разным типом счетов и на разных инструментах, эксперт по каким-то причинам высчитывает разное количество пунктов(на одном брокере 200, а на другом 200.000 пунктов) при том, что и там и там одинаковое расстояние между bid и стоп-лоссом. В чем может быть проблема? Дельту высчитывал вот по этой формуле: 
double CalculatePipsPos(double Bids,double Sel_line){  
// Broker digits
  point = _Point;

  double Digits = _Digits;
  if((_Digits == 3) || (_Digits == 5))
  {
    point=MathPow(1,_Digits);
  }   
double PipValue = (((SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE))*point)/(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE))); 
Pips = MathAbs(Bids-Sel_line)*PipValue;
return(Pips);
}
 
а ф-лу очевидно ИИ подсказал ? :-)

потому-то там бред

 

Привет. Подскажите, пожалста: можно ли как-то делать форму кнопок отличной от прямоугольной, или как-то по-другому реализовывать функцию кнопки?  Но нужно чтоб и в тестере работало, как кнопки, с которых можно считывать состояние.

 
Вы можете для любого объекта создать параметр состояния. 

bool obj_state=false;
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,           const long &lparam,
                  const double &dparam,   const string &sparam)
  {
//---
   if(obj_state&&sparam=="Object") obj_state=false;
   if(!obj_state&&sparam=="Object") obj_state=true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Вы можете для любого объекта создать параметр состояния.

  else нужно, без него работает не правильно

   if(obj_state&&sparam=="Object") obj_state=false;
      else
   if(!obj_state&&sparam=="Object") obj_state=true;
Но в тестере это всё равно не работает, а Андрей спрашивал про тестер.
 
  else нужно, без него работает не правильно

В тестере

Файлы:
Obj_Test.mq4  6 kb
 
В тестере

Ха. Прикольно, в индикаторе работает, в советнике нет. (применительно к МТ5)

Но хоть и так, всё равно не знал. Спасибо.

