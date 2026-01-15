Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2594
Привет. Подскажите, пожалста, примеры использования сервисов.
Здравствуйте! Возник вопрос. На брокерах с разным типом счетов и на разных инструментах, эксперт по каким-то причинам высчитывает разное количество пунктов(на одном брокере 200, а на другом 200.000 пунктов) при том, что и там и там одинаковое расстояние между bid и стоп-лоссом. В чем может быть проблема? Дельту высчитывал вот по этой формуле:
а ф-лу очевидно ИИ подсказал ? :-)
потому-то там бред
Привет. Подскажите, пожалста: можно ли как-то делать форму кнопок отличной от прямоугольной, или как-то по-другому реализовывать функцию кнопки? Но нужно чтоб и в тестере работало, как кнопки, с которых можно считывать состояние.
Вы можете для любого объекта создать параметр состояния.
else нужно, без него работает не правильноНо в тестере это всё равно не работает, а Андрей спрашивал про тестер.
В тестере
Ха. Прикольно, в индикаторе работает, в советнике нет. (применительно к МТ5)
Но хоть и так, всё равно не знал. Спасибо.