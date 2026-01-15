Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2596
Andrei Sokolov #:
Осталось найти как сделать чтоб OnChartEvent работал в тестере робота mt5.
Повесь сверху над кнопкой картинку сделанную на канвасе, там можно хоть какие закругления лепить, а чтоб кнопка срабатывала под этой картинкой , сделать ей приоритет OBJPROP_ZORDER на нажатие больше чем у OBJ_BITMAP_LABEL.
Такой вариант, это эксперт МТ5.
Вопрос был в том, как сделать кнопку скруглённой и рабочей в тестере.
Такой вариант отвечает только на вторую часть вопроса.
Все ли места на картинке, в тч где скругления, приведут к срабатыванию кнопки?
Ну тогда вписать картинку внутрь кнопки, кнопку сделать под цвет фона или задать невидимый цвет и сделать её на заднем плане, чтоб поверх свечей не вылазила.
Не, не работает, BORDER_FLAT для кнопки не работает, рамку сделать невидимой или под цвет графика тоже не получается.
Значит только сверху картинку, ну не будут при этом закругления срабатывать, так ведь только в тестере.
Сказать заказчику, что это у него целкость нарушена, поэтому попасть не может. Пусть тренируется, целится по центру кнопки.
М да. Довольно таки громоздко получилось. Но зато края закруглённые :)
Если бы было показано кодом, было бы видно. А загружать и захламлять и так захламлённые каталоги ради "просто посмотреть для интереса" - не интересно. Посему - не глядим, хоть и интересно.
Да там ничего интересного нет, практически тоже самое, что у Ростислава, только кнопка с закруглёнными краями.
Хотя если рисовать только кнопку, без границ и не сильно широкую, то можно и менее громоздко
Хорошо. Но почему Вы говорите, что BORDER_FLAT для кнопки не работает?
Работает же
У меня кнопка никак не захотела реагировать на эту настройку, вот я и подумал...
А сейчас вот думаю, что возможно я каким то чудом сеттер с геттером перепутал.
PS. Ну проверил, хоть что выбирай, кнопка плоской не становится. Вообще никак не реагирует
Может я не правильно чего то делаю?Это правильно?
Не, не работает, BORDER_FLAT для кнопки не работает, рамку сделать невидимой или под цвет графика тоже не получается.