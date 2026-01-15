Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1297
Это маржинальные требования, это понятно, что достаточность средств перед сделкой рассчитывается. А вот комиссию перед ордером / приказом получить хотелось бы.
Вытащить с истории, если уже были сделки по символу
Это понятно. Первый раз кидаем советник, хотелось бы знать расходы на сделку заранее. Вернее понять, есть способ не дорогой узнать средний уровень комиссии, или нет. После ордера и исполнения понятно что все уже будет)
Я когда делал, то если история пуста - ставил 10$, ну а потом уже брал с истории.
Мысль такая же. Надеялся что может изнутри терминала получить можно, хотя в совсем средних значениях.
А вот комиссию перед ордером / приказом получить хотелось бы.
На сайте брокера можно поискать. Обычно фиксирована.
Ну это не серьёзно.
Вопрос в том, как это узнать с терминала
На сайте брокера можно поискать. Обычно фиксирована.
Спасибо. Сам то конечно узнаешь, но вот объяснить как это сделать кому то на удаленке, еще тот квест)))))
но вот объяснить как это сделать кому то на удаленке, еще тот квест)))))
Да, в такой ситуации лучше самому найти)))
Добрый всем день.
Подскажите, как найти с максимальной прибылью или убытком, среди открытых ордеров.
в MQL4
Добрый день. Подскажите пожалуйста, не могу импортировать CSV файл в базу данных через навигатор ME. Пишет: import database error. Перепробовал все варианты CSV. Кому нибудь удавалось это сделать или это баг? Version: 5.0 build 26.50.