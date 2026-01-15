Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2656
Тут ни слова про логику увеличения лота.
начало - лот ХХХХ,
шаг 1 - лот ХХХХ,
шаг 2 - лот ХХХХ,
шаг 3 - лот ХХХХ,
...
шаг N - лот ХХХХ
Я делал так, но результат не тот
Какими должны быть лоты на каждом шаге?
0.01
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.07
0.09
0.12
Это отрабатывает, но код странный
стартовый там есть в input? проверить что они коэффом считаются, может массив?
Настройки в input, там могут сменить на всё что угодно. Код который сейчас написал, работает точно как в оригинале при любых входных данных лота и экспоненты. Некрасиво написано, но работает.
0.01
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.07
0.09
0.12
А какая она должна быть при коэффициенте 1.5 ?
Попробуй так:
loss_count — номер позиции (1 для первой, 2 для второй и т.д.)
Это последовательность при коэффициенте 1.3 ?
А какая она должна быть при коэффициенте 1.5 ?
коэффициент 1.5
коэффициент 1.5
А где #1, #2, #3 ?
Это пробовал?
Там были в другую сторону. Поэтому первый начинается с тикета #4
Сейчас буду пробовать, был немного занят