Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2570
Здесь не помогают с декомпилами.
Tretyakov Rostyslav уже очень многим здесь помог своими советами, а вы его статьёй УК.РФ пугаете?
Кусать руку дающего глупо. Вы глупец.
Будете и дальше требовать помощи с декомпилом, отправитесь в бан.
Вот название индюка: 75350_PZ_DayTrading.mq4. Вот сайт: (ссылка на сайт, распространяющий ворованные программы, удалена модератором). Если кто не найдёт вышеуказанный индюк, скину оригинал. Кстати там свободный доступ для скачивания (наслаждайтесь холявой), по причине того, что все под мт5 только за деньги (альтруизм сегодня дорог)) )! Да, к стати кто глупец время покажет, я никого не пугаю. По поводу помощи, если кто то кому то чем то помогает, в данный момент я возвращаюсь к коду, то ты помоги с обучением кода, где постоянно происходят ошибками которых обучающие просто не понимают.А Вы сразу всё знали с первой минуты написания программ. Да, по поводу " Будете и дальше требовать помощи с декомпилом, отправитесь в бан. ", Вы вперёд отправитесь за клевету!!! У меня есть оригинал, есть сайт где этот индюк находится. Так, что глупец, это Вы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кстати, этот инцидент, рассудит модератор данного сайта.
Вы хоть немного знаете аглицкий? Попробуйте перевести подчёркнутые слова
Кстати, этот инцидент, рассудит модератор данного сайта.
У меня есть оригинал, есть сайт где этот индюк находится.
Вы зря так набрасываетесь на всех.
На сайте, который Вы указали, индикаторы декомпилированые.
В оригинале индикатора указан сайт автора
Да и пожалуй последние к вышеуказанному. Зайдите в статьи (https://www.mql5.com/ru/articles), там половина текстов про машинный код в мт5. Если кому мало будет, зайдите в кодебейс, там тоже много "интересных" кодов!