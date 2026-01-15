Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2570

Новый комментарий
 
Tretyakov Rostyslav #:

Здесь не помогают с декомпилами.

Здравствуйте. Какой Вы "умный и проницательный",во первых этот файл не декомпил), я выше по чату  скинул оригинал файла под мт4 (посмотрите дату его создания). Если тут ушлые людишки переделывают файлы под мт5 и потом их продают, ссылаясь на своё "изобретение", это подло, низменно и не прилично! Что касается,  декомпил, в файл вставляют пару строк кода и без пароля Вы его не де компилируете. Да если честно, я не знаю таких программ, если Вы знаете, скиньте хотя бы одно название. Я с МТ4 работаю с 2011 года, так что архив у меня индюков не маленький. Во вторых, этот чат создан для того, чтобы передавать опыт и знание, так что если человек скинул кусок кода с мт4, а потом скинул кусок с мт5 с вопросом, если знаете ответе или просто помолчите (умней будите выглядеть), Вы своим обвинением ко мне (взлом и т.д.) минимум подпадаете под 6 статей УК.РФ.  И последние, если кто то украл код, напиши претензию, докажи что код идентичен твоему коду. В противном случае подскажи ошибку будь умней. Надеюсь, Вы меня правильно поняли! 
 
Igor Nagorniuk #:
Вас во взломе никто не обвинял. Файл, который Вы называете оригиналом, и есть декомпил. Именно по этой причине Вам до сих пор никто не помог.
 
Igor Nagorniuk #:
Ваш код действительно похож на машинный перевод екзешника в код. Это не взлом. Это декомпил. При компиляции имена переменных, которые обычно имеют какой то смысл, заменяются компилятором на буквенно-цифровые. При обратном процессе эти переменные так и остаются. В коде есть такие переменные. Это признак декомпила. За декомпил здесь вечный бан. За работу с декомпилом тоже. 
 
Igor Nagorniuk #:

Tretyakov Rostyslav уже очень многим здесь помог своими советами, а вы его статьёй УК.РФ пугаете?

Кусать руку дающего глупо. Вы глупец. 

Будете и дальше требовать помощи с декомпилом, отправитесь в бан.

 
Aleksandr Slavskii #:

Tretyakov Rostyslav уже очень многим здесь помог своими советами, а вы его статьёй УК.РФ пугаете?

Кусать руку дающего глупо. Вы глупец. 

Будете и дальше требовать помощи с декомпилом, отправитесь в бан.

Вот название индюка: 75350_PZ_DayTrading.mq4. Вот сайт: (ссылка на сайт, распространяющий ворованные программы, удалена модератором). Если кто не найдёт вышеуказанный индюк, скину оригинал. Кстати там свободный доступ для скачивания (наслаждайтесь холявой), по причине того, что все под мт5 только за деньги (альтруизм сегодня дорог)) )! Да, к стати кто глупец время покажет, я никого не пугаю. По поводу помощи, если кто то кому то чем то помогает, в данный момент я возвращаюсь к коду, то ты помоги с обучением кода, где постоянно происходят  ошибками которых обучающие просто не понимают.А Вы сразу всё знали с первой минуты написания программ. Да, по поводу " Будете и дальше требовать помощи с декомпилом, отправитесь в бан. ", Вы вперёд отправитесь за клевету!!! У меня есть оригинал, есть сайт где этот индюк находится. Так, что глупец, это Вы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кстати, этот инцидент, рассудит модератор данного сайта. 

PZ Trading - Crafting elite trading tools for over a decade
  • www.pointzero-trading.com
We develop top-quality and unique forex Indicators and Expert Advisors (EAs) for Metatrader (MT4 and MT5)
 
Igor Nagorniuk #:

Вот название индюка: 75350_PZ_DayTrading.mq4. Вот сайт: (ссылка на сайт, распространяющий ворованные программы, удалена модератором). Если кто не найдёт вышеуказанный индюк, скину оригинал. Кстати там свободный доступ для скачивания (наслаждайтесь холявой), по причине того, что все под мт5 только за деньги (альтруизм сегодня дорог)) )! Да, к стати кто глупец время покажет, я никого не пугаю. По поводу помощи, если кто то кому то чем то помогает, в данный момент я возвращаюсь к коду, то ты помоги с обучением кода, где постоянно происходят  ошибками которых обучающие просто не понимают.А Вы сразу всё знали с первой минуты написания программ. Да, по поводу " Будете и дальше требовать помощи с декомпилом, отправитесь в бан. ", Вы вперёд отправитесь за клевету!!! У меня есть оригинал, есть сайт где этот индюк находится. Так, что глупец, это Вы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кстати, этот инцидент, рассудит модератор данного сайта. 

Вы хоть немного знаете аглицкий? Попробуйте перевести подчёркнутые слова


 
Igor Nagorniuk #:
Кстати, этот инцидент, рассудит модератор данного сайта. 
Модератор "лайкнул" пост, в котором говорится, что никто с декомпилом не поможет. 
 
Igor Nagorniuk #:
У меня есть оригинал, есть сайт где этот индюк находится.

Вы зря так набрасываетесь на всех.

На сайте, который Вы указали, индикаторы декомпилированые.

В оригинале индикатора указан сайт автора


 
Да и пожалуй последние к вышеуказанному. Зайдите в статьи (https://www.mql5.com/ru/articles), там половина текстов про машинный код в мт5. Если кому мало будет, зайдите в кодебейс, там тоже много "интересных" кодов!
ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто: Графический интерфейс. Дополнения и изменения. Вилы Эндрюса в ZUP
ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто: Графический интерфейс. Дополнения и изменения. Вилы Эндрюса в ZUP
  • www.mql5.com
В версии 153 редактирование почти всех параметров ZUP можно осуществлять через графический интерфейс. В статье дано описание последних изменений в графическом интерфейсе ZUP. Описаны также основные элементы вил Эндрюса в ZUP для использования этого инструмента при анализе рыночной ситуации.
 
Igor Nagorniuk #:
Да и пожалуй последние к вышеуказанному. Зайдите в статьи (https://www.mql5.com/ru/articles), там половина текстов про машинный код в мт5. Если кому мало будет, зайдите в кодебейс, там тоже много "интересных" кодов!
Вы просто не понимаете чем отличается машинный код при создании программ и при декомпиляции.
1...256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577...2693
Новый комментарий