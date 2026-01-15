Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2574
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подскажите, кто знает: при компиляции файла был глюк дисковой системы. Редактор завис. Файл, изменения в нём, скорее всего сохранены не были. Но он занимает на диске 97 Кб. В редакторе всё пусто. Может где-то что-то повреждено, но можно восстановить?
Кто сталкивался, что делать нужно?
При открытии файла в Notepad++ вот такая картинка:
Это картинка бинарного файла. Шестнадцатиричным редактором откроется. Но им нужно уметь пользоваться. Я вот, например, не умею.
P.S.
А что с файлом исходника?Вряд ли редактор мог подменить исходник бинарником. Если исходник исчез, тогда да, можно попробовать программы восстановления данных (если на его место не было ни чего записано)
Это картинка бинарного файла. Шестнадцатиричным редактором откроется. Но им нужно уметь пользоваться. Я вот, например, не умею.
P.S.
А что с файлом исходника?Вряд ли редактор мог подменить исходник бинарником. Если исходник исчез, тогда да, можно попробовать программы восстановления данных (если на его место не было ни чего записано)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как найти того, у кого можно купить робота от Money cat, или может кто знает как выйти на самого разработчика?
Может логин написан не верно? Смотрите какие подсказки выдаёт поисковик этого сайта:
Подскажите, что означает "islowerpeak" в MQL 4 и MQL 5
islowerpeak
Судя с названия, это кастом-функция минимального экстремума, скорее всего связана с индикатором Zig-Zag
Всем добрый день. После проведения теста в тестере стратегий мт4, во вкладке результаты, можно нажать на строку с номером открытия, закрытия ордера и если тест был с визуализацией, то график перематается на место где было открытие ордера. Так можно более быстро посмотреть где открывались ордера и провести визуальный анализ, но окно тестера стратегий перекрывает большую часть графика цены. И приходиться открывать, закрывать тестер стратегий, а это не удобно. Поэтому я хотел написать скрипт, который бы на графике цены отрисовывал мне 2 кнопки- пред сделка и след сделка. И по нажатию на след сделка мне бы эмитировалось нажатие на открытие следующего ордера в окне результаты, тестера стратегий, а при нажатии на пред сделка, перематывался бы график к предыдущей сделки. Скрипт написал вот таким макаром.
Кнопки появились, но при нажатии на них график не перематывается к открытию ордеров. Потом попробовал искать место на которое надо перемотать график по объектам на графике цены, написал вот так.
Тут кнопки тоже появились но никуда не перемещают график при нажатии.
Подскажите пожалуйста что я делаю не так и как эти кнопки завести чтобы нажатие по ним перекидывало к месту открытия ордера на графике?
Подскажите, в чём у меня косяк: 'ObjectsDeleteAll' - no one of the overloads can be applied to the function call
Вот сам код:
Подскажите, в чём у меня косяк: 'ObjectsDeleteAll' - no one of the overloads can be applied to the function call
Вот сам код: