Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

Tretyakov Rostyslav #:

Судя по времени события происходят одновременно поэтому два значения

Это конечно, круто. Но как переменная  id может принимать два разных значения одновременно?
 

Спасибо за ссылки, коды, видео - ща буду прорабатывать. Проблема есть и её нужно решить.

Я обещал смоделировать код - файл к посту приложен. Кстати, попробовал MQL5 - там то же самое - id одновременно принимает 2 разных значения.

Tretyakov Rostyslav #:

Вот пример создания объекта после нажатия кнопки и клика в нужном месте.

Счётчик кликов! Гениально. Это решило проблему с пол-пинка. Огромное спасибо. Но я так и не понял, почему id одновременно имеет 2 значения. Наверно на самом деле там не 1 и не 4, скорее всего там более сложное число и при принтовании оно декодируется в зависимости от произошедшего события. Да, это уже и не важно.

 
Vitaly Murlenko #:

Счётчик кликов! Гениально. Это решило проблему с пол-пинка. Огромное спасибо. Но я так и не понял, почему id одновременно имеет 2 значения. Наверно на самом деле там не 1 и не 4, скорее всего там более сложное число и при принтовании оно декодируется в зависимости от произошедшего события. Да, это уже и не важно.

Это два отдельных события каждое со своим идентификатором
 
Artyom Trishkin #:
Это два отдельных события каждое со своим идентификатором

Если номер идентификатора содержится в переменной id, то почему они одновременны, тогда ка id одна-одинёшинька?

Просто чудно это - я подаю на вход функции число, а внутри оно оказывается имеет два значения....

 
Vitaly Murlenko #:

Если номер идентификатора содержится в переменной id, то почему они одновременны, тогда ка id одна-одинёшинька?

Просто чудно это - я подаю на вход функции число, а внутри оно оказывается имеет два значения....

В первом id - клик на графике, во втором - по объекту. 4 и 1 соответственно. 
Два одновременных события. 
 

Доброго дня, подскажите где искать ошибку когда   по окончании тестирования  (visual mode Off) получаю  ошибку " disconnected "  как на картинке. Backtest  пустой. При visual mode On  идет нормалний тест без проблем


Проба следующего теста дает ошибку   tester agent authorization error   , даже если меняю на тест фругого ЕА, которий при других обстоятельствах делает нормальний тест с рапортом.


 

Проанализировал глубже ошибки, скорее всего до теста не доходит :( , завешивается в моменте инициализации.

Странно только что визуал тест работает...

 
Piotr Storozenko #:

Проанализировал глубже ошибки, скорее всего до теста не доходит :( , завешивается в моменте инициализации.

Странно только что визуал тест работает...

Принтуйте инициализацию и найдете причину.
 

Всем добрый день. Пишу очередной Грааль JJJ пытаюсь написать функцию динамического расчёта трала по атр. Код трала ниже 

//-ФУНКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЁТА ТРЕЙЛИНГ СТОПА С ПОМОЩЬЮ АТР НАЧАЛО----------------------+
void f___dynamic_calculation_of_trailing_stop_by_atr()
{
 double  lokal_atr = iATR(Symbol(), Period_for_work_atr_tral, Period_atr, 1);
   double avg_atr = iMA(Symbol(), Period_for_work_atr_tral, Period_atr, 1, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0);

   // Проверка, чтобы ATR и среднее ATR были положительными числами
   if (lokal_atr <= 0 || avg_atr <= 0)
   {
      Print("Ошибка получения ATR или SMA, значения некорректны!");
      return;
   }

   // Динамический множитель ATR (адаптивный)
   double atr_ratio = lokal_atr / avg_atr;
   double atr_multiplier = 1.5 + (atr_ratio - 1.0);
   atr_multiplier = MathMax(1.0, MathMin(3.0, atr_multiplier)); // Ограничиваем от 1.0 до 3.0

   // Получаем stopLevel брокера
   double stopLevel = stoplevel * Point;

   // Перебираем все открытые ордера
   for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
   {
      if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
      {
         if (OrderSymbol() == Symbol())
         {
            int orderType = OrderType();
            double new_stop_loss = 0;
            double old_stop_loss = OrderStopLoss();

            if (orderType == OP_SELL)
            {
               double min_stop_loss = Ask + stopLevel;
               new_stop_loss = MathMin(OrderOpenPrice() - (lokal_atr * 0.5), Ask + (lokal_atr * atr_multiplier));

               // Проверяем stopLevel и чтобы стоп был в прибыли
               if (new_stop_loss < OrderOpenPrice() && new_stop_loss > min_stop_loss)
               {
                  // Проверяем, изменился ли стоп
                  if (new_stop_loss != old_stop_loss)
                  {
                     bool result = OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), new_stop_loss, OrderTakeProfit(), 0, clrNONE);
                     if (result)
                        Print("Трейлинг-стоп ATR обновлён для SELL: ", OrderTicket(), " | Новый SL: ", new_stop_loss, " | ATR множитель: ", atr_multiplier);
                     else
                        Print("Ошибка обновления трейлинг-стопа SELL: ", GetLastError());
                  }
               }
            }

            if (orderType == OP_BUY)
            {
               double max_stop_loss = Bid - stopLevel;
               new_stop_loss = MathMax(OrderOpenPrice() + (lokal_atr * 0.5), Bid - (lokal_atr * atr_multiplier));

               // Проверяем stopLevel и чтобы стоп был в прибыли
               if (new_stop_loss > OrderOpenPrice() && new_stop_loss < max_stop_loss)
               {
                  // Проверяем, изменился ли стоп
                  if (new_stop_loss != old_stop_loss)
                  {
                     bool result = OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), new_stop_loss, OrderTakeProfit(), 0, clrNONE);
                     if (result)
                        Print("Трейлинг-стоп ATR обновлён для BUY: ", OrderTicket(), " | ATR множитель: ", atr_multiplier);
                     else
                        Print("Ошибка обновления трейлинг-стопа BUY: ", GetLastError());
                  }
               }
            }
         }
      }
   }
}
//-ФУНКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЁТА ТРЕЙЛИНГ СТОПА С ПОМОЩЬЮ АТР КОНЕЦ----------------------+


В таком виде трал даже работает, но периодически появляются ошибка 1 и 130. Помогите пожалуйста исправить это дело, чтобы ошибки ушли.

