Судя по времени события происходят одновременно поэтому два значения
Спасибо за ссылки, коды, видео - ща буду прорабатывать. Проблема есть и её нужно решить.
Я обещал смоделировать код - файл к посту приложен. Кстати, попробовал MQL5 - там то же самое - id одновременно принимает 2 разных значения.
Вот пример создания объекта после нажатия кнопки и клика в нужном месте.
Счётчик кликов! Гениально. Это решило проблему с пол-пинка. Огромное спасибо. Но я так и не понял, почему id одновременно имеет 2 значения. Наверно на самом деле там не 1 и не 4, скорее всего там более сложное число и при принтовании оно декодируется в зависимости от произошедшего события. Да, это уже и не важно.
Это два отдельных события каждое со своим идентификатором
Если номер идентификатора содержится в переменной id, то почему они одновременны, тогда ка id одна-одинёшинька?
Просто чудно это - я подаю на вход функции число, а внутри оно оказывается имеет два значения....
Если номер идентификатора содержится в переменной id, то почему они одновременны, тогда ка id одна-одинёшинька?
Доброго дня, подскажите где искать ошибку когда по окончании тестирования (visual mode Off) получаю ошибку " disconnected " как на картинке. Backtest пустой. При visual mode On идет нормалний тест без проблем
Проба следующего теста дает ошибку tester agent authorization error , даже если меняю на тест фругого ЕА, которий при других обстоятельствах делает нормальний тест с рапортом.
Проанализировал глубже ошибки, скорее всего до теста не доходит :( , завешивается в моменте инициализации.
Странно только что визуал тест работает...
Проанализировал глубже ошибки, скорее всего до теста не доходит :( , завешивается в моменте инициализации.
Всем добрый день. Пишу очередной Грааль JJJ пытаюсь написать функцию динамического расчёта трала по атр. Код трала ниже
В таком виде трал даже работает, но периодически появляются ошибка 1 и 130. Помогите пожалуйста исправить это дело, чтобы ошибки ушли.