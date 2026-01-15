Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2566
Просто знайте и имейте в виду, что при смене периода или символа графика, старый индикатор удаляется и запускается его новый экземпляр. Новый экземпляр ничего не знает про тот, который был до него.
Поэтому правильно управляйте построением и удалением графических объектов. Почему, например, индикатор, удаляемый с графика, не чистит его за собой? Почему он оставляет на нём свои объекты?
Кто-нибудь знает, почему не работает return в void OnChartEvent()? Точнее, работает, но лишь наполовину. Он может прервать дальнейшее выполнение условия, но не прерывает сам OnChartEvent().
Без кода сказать что-либо конкретное никак. Подозреваю, что "продолжением" работы обработчика является его повторный запуск, отрабатывающий так же, как и первый, как и второй, и третий, и N-ный... Пока условие работает обрывать выполнение внутри обработчика, все его вызовы и работают одинаково по этому условию там, где оно есть, а где его нету, например, в обработке иного значения id, там обработчик и продолжает свою работу
Загадка, однако. Смотрите:
Советник к посту приложен
Вот я совсем Вас не понял. Вы что написали? Если был клик по графику и при этом кнопка создания линии нажата, то её отжать и создать линию. Вы, смотрю, меня не поняли. Мне нужно сначала нажать кнопку не создавая при этом линию. Затем сделать клик по графику. И только после этого создать линию и отжать кнопку. Этого не получается, ибо сам клик по кнопке это и нажатие по объекту и нажатие по графику. Почему-то id события клика принимает одновременно ДВА(!) значения.
По логике вещей должно быть так: если щёлкнул по кнопке, то id имеет одно значение, если не по кнопке, то другое. Но щелчок по кнопке (ОДИН ЩЕЛЧОК) выводит на экран сразу ДВА значения id и они разные.
Ща смоделирую код и выложу здесь - попробуете сами.
Я Вам так и написал.
Нажали кнопку - OBJPROP_STATE==true
затем кликаете в нужном месте и если кнопка нажата отжимаете ее и создаете объект в месте клика.
Вот пример создания объекта после нажатия кнопки и клика в нужном месте.
Посмотрите этот код.
Это не готовое решение, но снимет массу ваших вопросов…
Но щелчок по кнопке (ОДИН ЩЕЛЧОК) выводит на экран сразу ДВА значения id и они разные.
Судя по времени события происходят одновременно поэтому два значения