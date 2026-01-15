Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2565

Почему индикатор, созданный через IndicatorCreate  и добавленный через IndicatorAdd , не печатает в лог и не отправляет значения?

Здравствуйте!

У меня есть функция, которая создаёт и добавляет индикатор в график, но после добавления индикатор не выводит Print() в лог и не отправляет значения.

 
Как убрать нули в названии индикатора?




 
Подскажите с чем связанна такая проблема - в советнике при тестировании (до реала еще не дошли -хотелось бы на этапе испытании и тестирования убрать все проблемы ), после убыточной сделки лот не увеличивается как надо ??? С чем это связанно?? Недостатками мт4 . Причем от разработчика не зависит - почти все делают одну и ту же ошибку =расчет лота...возможно как вариант от модели закрытия ордера - она двойная : по стопу и по обратному сигналу. Подскажите у кого какие идеи на этот счет . 
 
Ищите нормальных исполнителей во фрилансе.

Либо выкладывайте тут код, с детальным описанием, как должно работать и демонстрацией неработоспособности.

 
От шага лота это зависит.любой расчёт от него пляшет ,либо не правильное условие в коде
 
Причем от разработчика не зависит
Это зависит только от разработчика. Как писали выше или на фрилансе ищите нормальный разработчиков или сюда код.
 
Подскажите, пожалуйста, что за двойной прогон при смене ТФ?

После построения граф.объектов при смене ТФ они начали пропадать. 

Заметил, что они - просто наложились друг на друга, продублировавшись. 


Запринтовал prev_calculated, при смене ТФ на М30 и на H4 он принимает значение  prev_calculated > 0 только с третьего раза, показав 2 тика подряд   prev_calculated = 0
 
Просто знайте и имейте в виду, что при смене периода или символа графика, старый индикатор удаляется и запускается его новый экземпляр. Новый экземпляр ничего не знает про тот, который был до него.

Поэтому правильно управляйте построением и удалением графических объектов. Почему, например, индикатор, удаляемый с графика, не чистит его за собой? Почему он оставляет на нём свои объекты?

 
Просто знайте и имейте в виду, что при смене периода или символа графика, старый индикатор удаляется и запускается его новый экземпляр. Новый экземпляр ничего не знает про тот, который был до него.

Поэтому правильно управляйте построением и удалением графических объектов. Почему, например, индикатор, удаляемый с графика, не чистит его за собой? Почему он оставляет на нём свои объекты?

Благодарю Вас

 
Всем привет. Подскажите, есть возможность в тестере делать скриншоты, я хочу запустить тестер за 3 года в нем будут рисоваться каналы и скриншотить их, чтобы потом посмотреть скрины всех каналов которые нарисовались, такое возможно?

Вообще, нажатие кнопки PrintScreen на клавиатуре отправляет содержимое всего экрана монитора в буфер обмена. Я поставил себе программу, которая по нажатии этой кнопки отправляет скрин сразу в графический файл. Сделать это легко. Не нужны тут даже средства языка программирования. Всё равно, Вы будете совершать выбор вручную, что скриншотить, а что - нет.

