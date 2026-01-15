Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2565
Почему индикатор, созданный через IndicatorCreate и добавленный через IndicatorAdd , не печатает в лог и не отправляет значения?
Здравствуйте!
У меня есть функция, которая создаёт и добавляет индикатор в график, но после добавления индикатор не выводит Print() в лог и не отправляет значения.
Ищите нормальных исполнителей во фрилансе.
Либо выкладывайте тут код, с детальным описанием, как должно работать и демонстрацией неработоспособности.
Причем от разработчика не зависит
После построения граф.объектов при смене ТФ они начали пропадать.
Заметил, что они - просто наложились друг на друга, продублировавшись.
Запринтовал prev_calculated, при смене ТФ на М30 и на H4 он принимает значение prev_calculated > 0 только с третьего раза, показав 2 тика подряд prev_calculated = 0
Подскажите, пожалуйста, что за двойной прогон при смене ТФ?
Просто знайте и имейте в виду, что при смене периода или символа графика, старый индикатор удаляется и запускается его новый экземпляр. Новый экземпляр ничего не знает про тот, который был до него.
Поэтому правильно управляйте построением и удалением графических объектов. Почему, например, индикатор, удаляемый с графика, не чистит его за собой? Почему он оставляет на нём свои объекты?
Благодарю Вас
Всем привет. Подскажите, есть возможность в тестере делать скриншоты, я хочу запустить тестер за 3 года в нем будут рисоваться каналы и скриншотить их, чтобы потом посмотреть скрины всех каналов которые нарисовались, такое возможно?
Вообще, нажатие кнопки PrintScreen на клавиатуре отправляет содержимое всего экрана монитора в буфер обмена. Я поставил себе программу, которая по нажатии этой кнопки отправляет скрин сразу в графический файл. Сделать это легко. Не нужны тут даже средства языка программирования. Всё равно, Вы будете совершать выбор вручную, что скриншотить, а что - нет.