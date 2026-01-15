Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2575
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поставите курсор внутрь круглых скобок и нажмите ctrl+shift+пробел. Всë и увидите. Ну, или нажмите F1 на функции.
Спасибо
подскажите почему получение спреда настолько дольше ask или bid?
Test_1()] = 77 mсs
Test_2()] = 76 mсs
Test_4()] = 7716 mсs
коллеги помогите индик чтобы поддавался iCustom во вложении - такие значения надо чтобы принтовал с робота типа 205682
а он печатает (выдает через робота), 10, 11, какие то номера баров чтоли...???
красные линии это что он выдает (не правильно), зеленые стрелки это правильно то что надо чтобы он выдавал
вот обращение к iCustom
с робота
В чем может быть проблема?
коллеги помогите
В чем может быть проблема?
Но я же ее и создал специально, чтобы она отрисовывалась также, как и синяя линия аллигатора. Тогда на что ее изменить, чтобы не потерялся смысл?
Что линия цвета Аква была такая же, как и синяя?
Но я же ее и создал специально, чтобы она отрисовывалась также, как и синяя линия аллигатора. Тогда на что ее изменить, чтобы не потерялся смысл?
Что линия цвета Аква была такая же, как и синяя?
Вы не то буфер прописали.
Вы не то буфер прописали.
Увидел! Спасибо огромное!
пока все равно пишет 10 11 12