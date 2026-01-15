Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2563
+/-
Проблема с фитилями, они слишком тонкие (дело вкуса конечно).
Я переделал индикатор под МТ5, свечи рисуются при помощи буферов, как в МТ4.
Если решения для фитилей с DRAW_COLOR_CANDLES нет, то и имеющееся (при помощи буферов ) вполне приемлемо.
Ну, в принципе, можно и двумя цветными гистограммами рисовать DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
На следующем этапе надо будет 'переконвертировать' в mql5 еще один индикатор, он немного проще первого.
Потом возможно еще раз проверю вариант с двумя гистограммами DRAW_COLOR_HISTOGRAM2.
Доброго времени суток!
В какой папке появляются файлы файловых операций при тестировании?
Уже обыскался, но так и не нашёл. Помогите.
В какую папку запишутся файлы? Как её найти?
В папке Tester\Agent-127.0.0.1-3000\
В это папке нет никаких агентов. Может быть в другой какой-то? Сейчас советник в режиме тестирования. Выскочило сообщение что файл успешно создан в журнале тестирования, но никаких агентов тестирования там где Вы указали нет.
Где ещё может быть?
У меня все терминалы работают в /portable режиме и видимо от этого и разница.
Просто добавьте флаг FILE_COMMON и все проблемы решены. Я всегда так делаю.
Хорошо, я уже так сделал и тестирую. Но хотелось бы найти место не в COMMON, а в своей папке терминал.
Нашёл наконец, вот эта папка. Вот сюда он скидывает файлы.
На старте нужно вставить вот такой вот код. При тестировке в журнал будет выведен путь к исполняемому в тестере советнику.