Так же и эти свечи изменяйте…

 
Так же и эти свечи изменяйте…

Проблема с фитилями, они слишком тонкие (дело вкуса конечно). 
Я переделал индикатор под МТ5, свечи рисуются при помощи буферов, как в МТ4. 
Если решения для фитилей с DRAW_COLOR_CANDLES нет, то и имеющееся (при помощи буферов ) вполне приемлемо.

 
Ну, в принципе, можно и двумя цветными гистограммами рисовать DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 

 
На следующем этапе надо будет 'переконвертировать' в mql5 еще один индикатор, он немного проще первого.
Потом возможно еще раз проверю вариант с двумя гистограммами DRAW_COLOR_HISTOGRAM2.

 

Доброго времени суток!

В какой папке появляются файлы файловых операций при тестировании?

Уже обыскался, но так и не нашёл. Помогите.

   FileHandle = FileOpen(NewFileName + ".log", FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_SHARE_READ);
      WriteLogWithPrint("Log файл успешно создан с именем: " + NewFileName);

В какую папку запишутся файлы? Как её найти?

 
В папке Tester\Agent-127.0.0.1-3000\

 
В это папке нет никаких агентов. Может быть в другой какой-то? Сейчас советник в режиме тестирования. Выскочило сообщение что файл успешно создан в журнале тестирования, но никаких агентов тестирования там где Вы указали нет.

Где ещё может быть?

 
У меня все терминалы работают в /portable режиме и видимо от этого и разница. 

Просто добавьте флаг FILE_COMMON и все проблемы решены. Я всегда так делаю.

 
Хорошо, я уже так сделал и тестирую. Но хотелось бы найти место не в COMMON, а в своей папке терминал.

 
Нашёл наконец, вот эта папка. Вот сюда он скидывает файлы.

   Print(MQLInfoString(MQL_PROGRAM_PATH));

На старте нужно вставить вот такой вот код. При тестировке в журнал будет выведен путь к исполняемому в тестере советнику.

