Добрый день, очень простой вопрос, но я что-то не смог найти ответ.
В MT4 для передачи котировки онлайн была запись в Excel: =MT4|BID!EURUSD
А для MT5 как сейчас это надо прописать?
Спасибо
Здравствуйте! Могли бы подсказать в чем моя ошибка? Пытаюсь открыть сделку через советника. Сделка не открывается и приходит вот такое сообщение:CTrade::OrderSend: market buy 0.13 AUDCHF sl: 0.55289 [invalid volume]
При этом на данной валютной паре минимальный лот: 0.01. Для открытия сделок использовал библиотеку "Trade"
А шаг объёма какой? И какого объёма сделку открывали?
Привет. Подскажите, пожалста, почему сразу после открытия позиции ее закрывают?
Подскажите, кто знает: при компиляции файла был глюк дисковой системы. Редактор завис. Файл, изменения в нём, скорее всего сохранены не были. Но он занимает на диске 97 Кб. В редакторе всё пусто. Может где-то что-то повреждено, но можно восстановить?
Кто сталкивался, что делать нужно?
При открытии файла в Notepad++ вот такая картинка:
Одна строка и стотыщ символов
про это многократно обсуждали, предлагали но воз и ныне там :
В отличии от прочих редакторов и IDE, MetaEditor не делает резервных копий, держит дескрипторы открытыми и напрямую сбрасывает файловые буферы. Как результат - сбой питания или глюк ОС ведёт к безвозвратной потере "непосильно нажитого"
> Кто сталкивался, что делать нужно?
нужно доставать из репозитария, контроля версий или резервной копии. Последний актуальный текст увы тю-тю
Это банально же. Но есть ведь ситуации, когда и в репозитории нету. Вот именно этого файла и нету. Не страшны последние изменения - их там немного. Может, есть нормальные программы для восстановления?
Наверняка же данные есть в самом файле. 98 тысяч символов же есть. Значит, что-то с заголовком, или чего там - не силён в этом, не тыж программист...
файл переписан поверх прежних данных.
Может повести только если SSD (в нём "перезапись" физически попадает в разные места) и тогда возможно R-Studio сможет вытащить или спец.утилиты от производителя SSD. Но совсем-совсем не факт и времени/усилий займёт больше чем даже по личной памяти восстановить
вкратце: выключай комп (чтобы никто и ничего нового на диск не писал, каждая запись снижает шанс восстановиться),
на соседнем компе скачай и сделай загрузочую флешку с undelete-софтом (imho из всех вариантов R-Studio вне конкуренции),
ещё возможно потребуется дополнительно пустой внешний диск или большая флешка, чтобы скидывать результаты анализа и восстановления.
загрузись с флешки и помолясь пробуй
После того как сдох мой SSD я много пробовал программ для восстановления данных. На мой взгляд лучше этой нет.
Второй вариант, как советует Максим Кузнецов, сделать загрузочную флешку, точней флешку реаниматор. Это совсем не сложно, а на ней есть несколько программ для восстановления данных.
