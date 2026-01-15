Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2564

Новый комментарий
 
ROMAN KIVERIN #:

Нашёл наконец, вот эта папка. Вот сюда он скидывает файлы.

На старте нужно вставить вот такой вот код. При тестировке в журнал будет выведен путь к исполняемому в тестере советнику.

Почем не пошли сразу в каталог данных?
 
Вернулся к рисованию свечей при помощи DRAW_COLOR_HISTOGRAM2.
Все вроде отображается как надо.

Код мой, но есть вопросы.
Например:
1. Откуда МТ5 знает что 'Buffer_Colors_2[]' ассоциируется с тенями свечей?
2. Почему DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 для теней свечей должен быть именно в indicator_type2, а не (например) indicator_type4 ? (с увеличением indicator_plots до 4)

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 6
#property indicator_plots   2

#property indicator_label1  "Histogram_Bodies"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
#property indicator_color1  clrGreen, clrRed 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  9

double    Buffer_Bars1[];
double    Buffer_Bars2[];
double    Buffer_Colors_1[];

#property indicator_label2  "Histogram_Wicks"
#property indicator_type2   DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
#property indicator_color2  clrGreen, clrRed 
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  3

double    Buffer_Bars4[];
double    Buffer_Bars5[];
double    Buffer_Colors_2[];


int OnInit() {
   SetIndexBuffer(0, Buffer_Bars1,    INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1, Buffer_Bars2,    INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2, Buffer_Colors_1, INDICATOR_COLOR_INDEX);

   SetIndexBuffer(3, Buffer_Bars4,    INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4, Buffer_Bars5,    INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(5, Buffer_Colors_2, INDICATOR_COLOR_INDEX);
   
   PlotIndexSetDouble(0, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);   // Устанавливаем пустое значение для графика
   
   return(INIT_SUCCEEDED);
} // int OnInit() {


int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[]) {

   for(int i=0; i<rates_total; i++) {
      if(close[i] >= open[i]) {      // Определяем цвет бара в зависимости от направления движения цены
         Buffer_Colors_1[i] = 0;
         Buffer_Colors_2[i] = 0;
      } 
      else {
         Buffer_Colors_1[i] = 1;
         Buffer_Colors_2[i] = 1;
      }
      
      Buffer_Bars1[i] = close[i];
      Buffer_Bars2[i] = open[i];

      Buffer_Bars4[i] = high[i];
      Buffer_Bars5[i] = low[i];
   } // for(int i=0; i<rates_total; i++) {
   
   return(rates_total);
} // int OnCalculate(const int rates_total,
 
Помогите пожалуйста понять почему шаблон не работает пожалуйста

 
Kuzma Shevelev #:
Помогите пожалуйста понять почему шаблон не работает пожалуйста

Ну и зачем ты гадишь по всему форуму?

 
MQ позорная компания.
 
Alexey Viktorov #:

Ну и зачем ты гадишь по всему форуму?

наверное от того, что объяснение найти сложнее чем критику

 
Всем доброго времени суток!
Есть одномерный массив состоящий из 20 элементов(от 0 до 19) Есть функция ArrayMinimum(TS,WHOLE_ARRAY,0), которая находит минимальное значение в массиве.
Функция ArrayMinimum ищет минимум начиная с нулевого элемента массива и вверх до последнего, до 19
ВОПРОС Как сделать так что бы функция  ArrayMinimum искала минимум не с нулевого элемента массива, а с 20 элемента и до нулевого. То есть в обратном порядке.
Спасибо всем за помощь.
 
ANDREY #:
Всем доброго времени суток!
Есть одномерный массив состоящий из 20 элементов(от 0 до 19) Есть функция ArrayMinimum(TS,WHOLE_ARRAY,0), которая находит минимальное значение в массиве.
Функция ArrayMinimum ищет минимум начиная с нулевого элемента массива и вверх до последнего, до 19
ВОПРОС Как сделать так что бы функция  ArrayMinimum искала минимум не с нулевого элемента массива, а с 20 элемента и до нулевого. То есть в обратном порядке.
Спасибо всем за помощь.

А какая разница, всё-равно найдёт минимум.

Но если сильно нужно, то "ArraySetAsSeries"

 
Всем привет. Подскажите, есть возможность в тестере делать скриншоты, я хочу запустить тестер за 3 года в нем будут рисоваться каналы и скриншотить их, чтобы потом посмотреть скрины всех каналов которые нарисовались, такое возможно?
 
Vitaly Muzichenko #:

А какая разница, всё-равно найдёт минимум.

Но если сильно нужно, то "ArraySetAsSeries"

Спасибо

1...255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571...2693
Новый комментарий