Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2564
Нашёл наконец, вот эта папка. Вот сюда он скидывает файлы.
На старте нужно вставить вот такой вот код. При тестировке в журнал будет выведен путь к исполняемому в тестере советнику.
Все вроде отображается как надо.
Код мой, но есть вопросы.
Например:
1. Откуда МТ5 знает что 'Buffer_Colors_2[]' ассоциируется с тенями свечей?
2. Почему DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 для теней свечей должен быть именно в indicator_type2, а не (например) indicator_type4 ? (с увеличением indicator_plots до 4)
Помогите пожалуйста понять почему шаблон не работает пожалуйста
Ну и зачем ты гадишь по всему форуму?
наверное от того, что объяснение найти сложнее чем критику
Есть одномерный массив состоящий из 20 элементов(от 0 до 19) Есть функция ArrayMinimum(TS,WHOLE_ARRAY,0), которая находит минимальное значение в массиве.
Функция ArrayMinimum ищет минимум начиная с нулевого элемента массива и вверх до последнего, до 19.
ВОПРОС Как сделать так что бы функция ArrayMinimum искала минимум не с нулевого элемента массива, а с 20 элемента и до нулевого. То есть в обратном порядке.
Спасибо всем за помощь.
Всем доброго времени суток!
А какая разница, всё-равно найдёт минимум.
Но если сильно нужно, то "ArraySetAsSeries"
Спасибо