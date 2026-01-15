Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2562
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кроме гистограмм есть построение свечи…………
Действительно ;-)
Свечи мой код рисует, но почему-то не получается изменить толщину теней и тел свечей.
Как это исправить?
Действительно ;-)
Свечи мой код рисует, но почему-то не получается изменить толщину теней и тел свечей.
Как это исправить?
Внимательно читайте документацию…
Внимательно читайте документацию…
И все же, как изменить толщину теней и тел свечей?
И все же, как изменить толщину теней и тел свечей?
Никак
Т.е. единственный способ рисования свечей с возможностью изменять толщину фитилей и тел, это рисовать отдельными буферами, верно? (в моем индикаторе, который переделываю из mql4 в mql5, сейчас так выполнено)
Покажите текущее состояние отрисовки в мт4
Вот примеры нескольких картинок с разными масштабами:
Вот примеры нескольких картинок с разными масштабами:
Тогда только на буферах в мт5.
Но сказать честно, мне в мт5 нравится стандартная отрисовка, она более мягкая и чёткая, можно зать разный цвет любого паттерна без размножения кода, а только добавить цвет
Тогда только на буферах в мт5.
Спасибо!
И все же, как изменить толщину теней и тел свечей?
Как вы меняете толщину свечей штатного графика?
Как вы меняете толщину свечей штатного графика?
+/-