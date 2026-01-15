Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2528
вот эту первую часть из вашего ответа в какую часть кода нужно прописать
Никуда, это из справки
Эту строку поправте
Здесь помогают, а не делают за Вас.
Покажите что уже Вы сделали и Вам помогут.
Возможно, используете индикатор, которому нужен расчет на каждом баре, или есть генератор случайных чисел в коде.
Большое, прибольшое Вам спасибо.
Получилось очень круто.
Было бы еще круче если вырезать цитируемую портянку. )))
Извините забыл убрать. Но получилось круто.
На будущее, код вставляйте через кнопку
Прошу помочь с iStdDevOnArray для мт5
Функция для мт5 есть, но она без выбора методов сглаживания, простая MODE_SMA
Как сделать функцию универсальной с выбором сглаживания, что добавить?
Как минимум, помогите добавить MODE_LWMA
MODE_SMA
0
Простое усреднение
MODE_EMA
1
Экспоненциальное усреднение
MODE_SMMA
2
Сглаженное усреднение
MODE_LWMA
3
Линейно-взвешенное усреднение
Спасибо!
Мне нужно, чтоб на одном торговом инструменте был запущен только один эксперт.
Задача, проверить все открытые графики на наличие запущенных экспертов.
Написал функцию. Работает. Но получилось как то монструозно. Может у кого есть более красивое решение, поделитесь пожалуйста..