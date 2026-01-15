Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2501

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov #:

Я посмотрел что там написано, а вот на мой вопрос ответа нет.

Так какое отношение к спреду имеет та формула? Что такое спред?

Спред - календарный. Межрыночный.
Это хэдж. Страховка одного символа другим.
Типа индекса. Типа если хотите - пользовательского символа.
Синтетического инструмента.
Тут см
https://www.mql5.com/ru/forum/475752/page83#comment_55354172 там по ссылке с поста пройдите и все поймете



По теме - вы правки в индикатор вносили?
 
Roman Shiredchenko #:
Спред - календарный. Межрыночный.
Это хэдж. Страховка одного символа другим.
Типа индекса. Типа если хотите - пользовательского символа.
Синтетического инструмента.
Тут см
https://www.mql5.com/ru/forum/475752/page83#comment_55354172 там по ссылке с поста пройдите и все поймете



По теме - вы правки в индикатор вносили?

Понятно. Так и назвать надо было соответственно…

Я мог бы вносить правки если бы мне это было интересно. Но увы, я смотрел код исключительно для понимания какой там спред. Оказалось никакой…

 
Alexey Viktorov #:

Понятно. Так и назвать надо было соответственно…

Я мог бы вносить правки если бы мне это было интересно. Но увы, я смотрел код исключительно для понимания какой там спред. Оказалось никакой…

это заготовка - ставите на график первого символа - он рисует второй через разность. Как это никакой? ) очень даже какой!!! Мне главное чтобы он загружался в терминале на демо от метаков... у меня почему то не рисует кривулины....

Спред - очень даже какой - настоящий!!!

О! Вроде стал рисовать...

Спс за помощь и сообщение - что у вас он рисует...!!!


какой!!! - спред смотрите по этой формуле (слева вверху в углу картинки):

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page248#comment_3220839

да он и с индика какой! ) главное что он обладает свойством - возвратности!!! Это мес. тут обсуждение офф топ... .)




Спс за помощь
Торговля спредами в Meta Trader-е - Задача - построить квазистационарный синтетик
Торговля спредами в Meta Trader-е - Задача - построить квазистационарный синтетик
  • 2013.08.27
  • Евгений
  • www.mql5.com
сейчас пока что даже формулы составить не могу и помощь приходит только в виде индикаторов. тогда получается что умножение дает более быстрый способ получения или что оно дает. Но пока что интересно хотя бы как составить формулу допустим вот этого графика
 
Здравствуйте. Приветствую Уважаемое Сообщество. Тут любые вопросы от новичков, да? Задам такой вопрос, если можно. А есть ли в природе хоть где-нибудь пример элементарного советника? Не такого, которые в примерах, где почти конспект по матанализу за пол-семестра на листе, а именно элементарный в прямом смысле. Типа - если EURUSD=1.05000, открыть Buy, через +-10 пунктов закрыть... Или, например, в 10 утра поставить ордер buy stop через 10 пунктов со стопом и тейком 10... Ну короче пример, чтобы его можно было именно не просто открыть, понять какие-то капли, потом охренеть и закрыть, а именно понять: так, вот на этом моменте оно сравнивает значение рынка с 1.05000. а вот тут открыло позицию... Есть элементарные примеры? Спасибо!
 
jacktt #:
Здравствуйте. Приветствую Уважаемое Сообщество. Тут любые вопросы от новичков, да? Задам такой вопрос, если можно. А есть ли в природе хоть где-нибудь пример элементарного советника? Не такого, которые в примерах, где почти конспект по матанализу за пол-семестра на листе, а именно элементарный в прямом смысле. Типа - если EURUSD=1.05000, открыть Buy, через +-10 пунктов закрыть... Или, например, в 10 утра поставить ордер buy stop через 10 пунктов со стопом и тейком 10... Ну короче пример, чтобы его можно было именно не просто открыть, понять какие-то капли, потом охренеть и закрыть, а именно понять: так, вот на этом моменте оно сравнивает значение рынка с 1.05000. а вот тут открыло позицию... Есть элементарные примеры? Спасибо!

Вот тут есть всё.

MQL5 Code Base
MQL5 Code Base
  • www.mql5.com
Библиотека исходных кодов на языке MQL5 для MetaTrader 5
 
Подскажите, пожалуйста, почему не отключается заливка? 


//+------------------------------------------------------------------+
//| Cоздает прямоугольник по заданным координатам                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectangleCreate(const long            chart_ID=0,        // ID графика
                     const string          name="Rectangle",  // имя прямоугольника
                     const int             sub_window=0,      // номер подокна 
                     datetime              time1=0,           // время первой точки
                     double                price1=0,          // цена первой точки
                     datetime              time2=0,           // время второй точки
                     double                price2=0,          // цена второй точки
                     const color           clr=clrRed,        // цвет прямоугольника
                     const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль линий прямоугольника
                     const int             width=1,           // толщина линий прямоугольника
                     const bool            fill=false,        // заливка прямоугольника цветом
                     const bool            back=false,        // на заднем плане
                     const bool            selection=true,    // выделить для перемещений
                     const bool            hidden=true,       // скрыт в списке объектов
                     const long            z_order=0)         // приоритет на нажатие мышью
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- создадим прямоугольник по заданным координатам
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_RECTANGLE,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось создать прямоугольник! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- установим цвет прямоугольника
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим стиль линий прямоугольника
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- установим толщину линий прямоугольника
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- включим (true) или отключим (false) режим заливки прямоугольника
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим выделения прямоугольника для перемещений
//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект
//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection
//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }


Создаю строчкой

RectangleСreate(0, "Rectangle", 0, dt, price + 0.001, TimeCurrent(), price - 0.001);


 
Ivan Butko #:
Подскажите, пожалуйста, почему не отключается заливка?

Создаю строчкой

Вот это должно влиять:

//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
 
Artyom Trishkin #:

Вот это должно влиять:

Да, благодарю

 

Всем привет! 

Подскажите, плиз/пож...или ссылку дайте...

Нужно пересчитать  переменные в структуре через замену аргументов в функции... 

 

Подскажите, пожалууйста, почему терминал ByBIT показывает противоположную картину? Или совсем косячит


Вот терминал МТ5 от любого известного форекс-брокера


КОробка - линия. Так должно быть. 


А вот терминал МТ5 BYBIT


Линия куда-то влево уезжает. 


МТ5 терминалы по разному работают с графикой???

1...249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508...2693
Новый комментарий