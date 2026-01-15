Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2501
Я посмотрел что там написано, а вот на мой вопрос ответа нет.
Так какое отношение к спреду имеет та формула? Что такое спред?
Понятно. Так и назвать надо было соответственно…
Я мог бы вносить правки если бы мне это было интересно. Но увы, я смотрел код исключительно для понимания какой там спред. Оказалось никакой…
это заготовка - ставите на график первого символа - он рисует второй через разность. Как это никакой? ) очень даже какой!!! Мне главное чтобы он загружался в терминале на демо от метаков... у меня почему то не рисует кривулины....
Спред - очень даже какой - настоящий!!!
О! Вроде стал рисовать...
Спс за помощь и сообщение - что у вас он рисует...!!!
какой!!! - спред смотрите по этой формуле (слева вверху в углу картинки):
https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page248#comment_3220839
да он и с индика какой! ) главное что он обладает свойством - возвратности!!! Это мес. тут обсуждение офф топ... .)
Здравствуйте. Приветствую Уважаемое Сообщество. Тут любые вопросы от новичков, да? Задам такой вопрос, если можно. А есть ли в природе хоть где-нибудь пример элементарного советника? Не такого, которые в примерах, где почти конспект по матанализу за пол-семестра на листе, а именно элементарный в прямом смысле. Типа - если EURUSD=1.05000, открыть Buy, через +-10 пунктов закрыть... Или, например, в 10 утра поставить ордер buy stop через 10 пунктов со стопом и тейком 10... Ну короче пример, чтобы его можно было именно не просто открыть, понять какие-то капли, потом охренеть и закрыть, а именно понять: так, вот на этом моменте оно сравнивает значение рынка с 1.05000. а вот тут открыло позицию... Есть элементарные примеры? Спасибо!
Вот тут есть всё.
Создаю строчкой
Создаю строчкой
Вот это должно влиять:
Да, благодарю
Всем привет!
Подскажите, плиз/пож...или ссылку дайте...
Нужно пересчитать переменные в структуре через замену аргументов в функции...
Подскажите, пожалууйста, почему терминал ByBIT показывает противоположную картину? Или совсем косячит
Вот терминал МТ5 от любого известного форекс-брокера
КОробка - линия. Так должно быть.
А вот терминал МТ5 BYBIT
Линия куда-то влево уезжает.
МТ5 терминалы по разному работают с графикой???