Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2497
Значит, Вы не контролировали что происходит в обработчиках и переменных в них. В выходные часто prev_calculated становится равным нулю. Откуда-то проскакивают тики пару-тройку раз, и индикатор просто стирает нарисованное - происходит его инициализация, а далее тика уже нету для прорисовки. В этом случае нужна эмуляция тика. Кроме, как в таймере этого не сделать.
Я, перед написанием статьи по мультисимвольным мультитаймфреймовым индикаторам, скрупулёзно наблюдал за их поведением. Особое внимание уделял выходным дням. Поэтому представляю о чём говорю.UPD. Опять таки, если индикатору для расчёта необходимы данные с иного периода графика, то все нужные таймсерии необходимо удерживать - обращаться к ним не реже одного раза в две минуты. Тут тоже нужен таймер.
Как всё красиво описано и много букв - информативно! Но да, это и происходит в реальности, о чём знают не все.
Для чего вот это?
У меня примерно также, но Я отказался от iBars()
Принты остались с момента, когда Я его запустил, далее их нет
--
Как видно, иногда мало одно раза, чтобы получить другой период, так что цикл вряд-ли поможет
Да. Такую ситуацию я обрабатывал в статье тоже.
У вас появилось красивое решение?
Нет. Обычные наляпанные "костыли", обрабатывающие возможные возникающие ситуации. Просто в лоб.
Но нужно понимание, что
По шестому пункту: если память не изменяет, то делал так: отсылаю тики в небольшом цикле. Если данные не получены, жду, и отсылаю повторно точно так же в цикле тики. Если за несколько таких попыток данные не получены, то остаётся ещё один вариант - переключить вручную таймфрейм туда-обратно. Лучше переключить на нужный период старшего таймфрейма - тогда данные по нему будут считаны самим терминалом. После возврата на родной таймфрейм, заново запустятся все циклы получения данных со старшего периода.
Всё это описывалось в статье. Повторяться точнее и подробнее уже лень.
Спасибо за развёрнутый ответ!!!
Парни, всем привет))) год не открывал редактор, попросили изменить угол привязки индикатора, но как оказалось режим торговли в один клик его перекрывает... можно ли привязку сделать так чтоб при открытии окошка Торговля в один клик индикатор тоже смещался вниз под него??? Если можно - подскажите как и что прописать. Спасибо)))
Определяешь развёрнута панелька или свёрнута, ну и исходя из этого, смещаешь текст.
Я это применял в замене коммента, посмотри может в коде понятнее будет.
Определяешь развёрнута панелька или свёрнута, ну и исходя из этого, смещаешь текст.
Приогромная благодарочка))) обязательно щяс гляну!
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, что не так...
Хочу снять цены на трендовых линиях , которые сам нарисовал....Цены линий нужно снять на каждом баре по времени , даже если линия не проходит через него (то есть не только в точках фиксирования). С первой линии цену снял, а со второй линии не получается...(
PriceLine[j]= ObjectGetValueByTime(0,NameLine[i],Time[j],i);
Это лишнее
Здесь должен быть или 0 или ничего, так как 0 прописан по умолчанию