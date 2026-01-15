Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2500
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Благодарю! Я получил ответ на свой вопрос!!!
Кроме этого попробуйте объяснить зачем статическая переменная в OnInit() если ф-ия выполняется только 1 раз…
Кроме этого попробуйте объяснить зачем статическая переменная в OnInit() если ф-ия выполняется только 1 раз…
Попробую. Потому что "не работает" только при переключении ТФ. А OnInit() вызывается как раз при переключении ТФ. Это для демонстрации.
Сейчас столкнулся с такой проблемой - МТ4 'не видит' некоторые соседние бары в Тестере.
Именно некоторые, т.к. в других ситуациях пропуски баров проблемой не является.
В самом начале после start() вывожу строки:
Bar[1] - Время 23:49:
Bar[0] следующий за Bar[1] - Время 10:30:
Но в лог-файле Тестера они как соседние бары отсутствуют:
Т.е. отсутствует случай когда Бар 10:30 следует за Баром 23:49 (что в результате приводит к проблемам в работе).
С чем это может быть связано?
Вопрос по редактору MetaEditor. (Работаю на Маке, винда через Parallels desktop)
Если после скрола, по инерции прокручивается окно редактора, и в этот момент зажать кнопку Cntrl, то меняется масштаб текста. Иногда до 20 шрифта, а иногда до 6. Раздражает очень!
Кто знает, как это отключить?
похоже при обновлении терминала перестали раьотать индикаторы спреда - во вложении
загружаются и выгружаются - можете плз у себя посмотреть ... ранее на неделе все работали...
щас стал ставить на новый спред и он стал выгружаться...
индикатор
вот здесь на нед все работали ок
были кривулины - сейчас - нет.
другие тоже подобные индики на мт5 не отображаются...
в другом терминале от брокера что то рисует на демо МТ 5 - нет
Всем привет, подскажите, В МТ5 можно реализовать механику управления объектами (как на MT4) при помощи MQL5 ?
похоже при обновлении терминала перестали раьотать индикаторы спреда - во вложении
загружаются и выгружаются - можете плз у себя посмотреть ... ранее на неделе все работали...
щас стал ставить на новый спред и он стал выгружаться...
индикатор
вот здесь на нед все работали ок
были кривулины - сейчас - нет.
другие тоже подобные индики на мт5 не отображаются...
в другом терминале от брокера что то рисует на демо МТ 5 - нет
А какое отношение, формула по которой считается индикатор, имеет к спреду???
А какое отношение, формула по которой считается индикатор, имеет к спреду???
4735 билд индикаторы работают
тут пока не обновлял версию - работают
демо от МQ - нет- индикаторы не работают...
не могли бы кто более погружен в тему посмотреть...
индикатор во вложении
Прямое. Там разность идет первого символа на график которого надо ставить индик - а в индике уже пишете второй сим во внеш переменных. Там всё написано.
Я посмотрел что там написано, а вот на мой вопрос ответа нет.
Так какое отношение к спреду имеет та формула? Что такое спред?