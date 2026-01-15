Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2500

Aleksandr Blinov #:

Благодарю! Я получил ответ на свой вопрос!!!

Кроме этого попробуйте объяснить зачем статическая переменная в OnInit() если ф-ия выполняется только 1 раз…

 
Alexey Viktorov #:

Кроме этого попробуйте объяснить зачем статическая переменная в OnInit() если ф-ия выполняется только 1 раз…

Попробую. Потому что "не работает" только при переключении ТФ. А OnInit() вызывается как раз при переключении ТФ. Это для демонстрации

 
Загрузил в МТ4 котировки фьючерса, старая история сильно битая с пропусками баров. 
Сейчас столкнулся с такой проблемой - МТ4 'не видит' некоторые соседние бары в Тестере.
Именно некоторые, т.к. в других ситуациях пропуски баров проблемой не является.

В самом начале после start() вывожу строки:
Print("");
Print("@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@");
Print("Time[0] = ", Time[0] );
Print("Time[1] = ", Time[1] );
Print("@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@");



Bar[1] - Время 23:49:







Bar[0] следующий за Bar[1] - Время 10:30:



Но в лог-файле Тестера они как соседние бары отсутствуют:

EURUSD,M1: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
EURUSD,M1: Time[1] = 2009.09.01 23:46:00
EURUSD,M1: Time[0] = 2009.09.01 23:49:00
EURUSD,M1: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

EURUSD,M1: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
EURUSD,M1: Time[1] = 2009.09.02 10:30:00
EURUSD,M1: Time[0] = 2009.09.02 10:31:00
EURUSD,M1: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@



Т.е. отсутствует случай когда Бар 10:30 следует за Баром 23:49 (что в результате приводит к проблемам в работе).
С чем это может быть связано?

 

Вопрос по редактору MetaEditor.    (Работаю на Маке, винда через Parallels desktop)


Если после скрола, по инерции прокручивается окно редактора, и в этот момент зажать кнопку Cntrl, то меняется масштаб текста.  Иногда до 20 шрифта, а иногда до 6. Раздражает очень!


Кто знает, как это отключить? 

 

похоже при обновлении терминала перестали раьотать индикаторы спреда - во вложении

загружаются и выгружаются - можете плз у себя посмотреть ... ранее на неделе все работали...

щас стал ставить на новый спред и он стал выгружаться...

 индикатор


вот здесь на нед все работали ок


были кривулины - сейчас - нет.


другие тоже подобные индики на мт5 не отображаются...


в другом терминале от брокера что то рисует на демо МТ 5 - нет


Всем привет, подскажите, В МТ5 можно реализовать механику управления объектами (как на MT4) при помощи MQL5 ?
 
А какое отношение, формула по которой считается индикатор, имеет к спреду???

 
Alexey Viktorov #:

А какое отношение, формула по которой считается индикатор, имеет к спреду???

Прямое. Там разность идет первого символа на график которого надо ставить индик - а в индике уже пишете второй сим во внеш переменных. Там всё написано.
 

Roman Shiredchenko #:
Прямое. Там разность идет первого символа на график которого надо ставить индик - а в индике уже пишете второй сим во внеш переменных. Там всё написано.

Я посмотрел что там написано, а вот на мой вопрос ответа нет.

Так какое отношение к спреду имеет та формула? Что такое спред?

