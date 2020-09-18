Здравствуйте! Вопрос от новичка по библиотеке индикаторов.

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Скажите есть ли более удобоваримая библиотека индикаторов, экспертов и т.д. Т.Е., чтобы не шариться по всей библиотеке, а просто в поиске или хотя бы собраны и расположены по алфавиту. Ну например сначала всё на "А", потом на "Б" и т.д. И ваще, где тут поиск, он есть? В этой библиотеке есть поиск, но вот набрал- "Аллигатор", а его там нет.)
 

Используйте поиск (если вы о КодаБазе - то по КодаБазе):

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Как я могу искать индикаторы и другие элементы на этом форуме?

Сергей Голубев , 2017.05.29 05:24


Искать?
Это очень просто: введите что-нибудь (то, что вам нужно) в область поиска (верхний правый код страницы) и выполните поиск.





 
Urman Ru:
Скажите есть ли более удобоваримая библиотека индикаторов, экспертов и т.д. Т.Е., чтобы не шариться по всей библиотеке, а просто в поиске или хотя бы собраны и расположены по алфавиту. Ну например сначала всё на "А", потом на "Б" и т.д. И ваще, где тут поиск, он есть? В этой библиотеке есть поиск, но вот набрал- "Аллигатор", а его там нет.)

Строка поиска находится справа вверху.

Вводите слово ->

Вводите слова

Вас перекидывает в поисковую выдачу -> далее справа отмечаете, где должен идти поиск - в данном случае выбираете КодоБазу:


 
Urman Ru:
Скажите есть ли более удобоваримая библиотека индикаторов, экспертов и т.д. Т.Е., чтобы не шариться по всей библиотеке, а просто в поиске или хотя бы собраны и расположены по алфавиту. Ну например сначала всё на "А", потом на "Б" и т.д. И ваще, где тут поиск, он есть? В этой библиотеке есть поиск, но вот набрал- "Аллигатор", а его там нет.)

Лучше бы не упоминали этого страшного слова "новичок", а то при упоминании его я уже вздрагиваю.)

Что касается вашего вопроса. Если у вас установлен терминал, выберите вкладку Библиотека и дважды щёлкните по заголовку столбца "Имя" при этом список имён отсортируется.

 
Sergey Golubev:

Используйте поиск (если вы о КодаБазе - то по КодаБазе):


Большое спасибо!

 
Vladimir Karputov:

Строка поиска находится справа вверху.

Вводите слово ->


Вас перекидывает в поисковую выдачу -> далее справа отмечаете, где должен идти поиск - в данном случае выбираете КодоБазу:


Большое спасибо!
 
Огромное спасибо всем, буду разбираться!)
 
khorosh:

Лучше бы не упоминали этого страшного слова "новичок", а то при упоминании его я уже вздрагиваю.)

Что касается вашего вопроса. Если у вас установлен терминал, выберите вкладку Библиотека и дважды щёлкните по заголовку столбца "Имя" при этом список имён отсортируется.

Ага, нашел.Спасибо.

 
khorosh:

Можно нуб.)

Нулевой уровень бойца. А чо, нормас.)

Ай эм нуб. Зис эт харт...

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