Здравствуйте! Вопрос от новичка по библиотеке индикаторов.
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Используйте поиск (если вы о КодаБазе - то по КодаБазе):
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Как я могу искать индикаторы и другие элементы на этом форуме?
Сергей Голубев , 2017.05.29 05:24
Искать?
Это очень просто: введите что-нибудь (то, что вам нужно) в область поиска (верхний правый код страницы) и выполните поиск.
Скажите есть ли более удобоваримая библиотека индикаторов, экспертов и т.д. Т.Е., чтобы не шариться по всей библиотеке, а просто в поиске или хотя бы собраны и расположены по алфавиту. Ну например сначала всё на "А", потом на "Б" и т.д. И ваще, где тут поиск, он есть? В этой библиотеке есть поиск, но вот набрал- "Аллигатор", а его там нет.)
Строка поиска находится справа вверху.
Вводите слово ->
Вас перекидывает в поисковую выдачу -> далее справа отмечаете, где должен идти поиск - в данном случае выбираете КодоБазу:
Скажите есть ли более удобоваримая библиотека индикаторов, экспертов и т.д. Т.Е., чтобы не шариться по всей библиотеке, а просто в поиске или хотя бы собраны и расположены по алфавиту. Ну например сначала всё на "А", потом на "Б" и т.д. И ваще, где тут поиск, он есть? В этой библиотеке есть поиск, но вот набрал- "Аллигатор", а его там нет.)
Лучше бы не упоминали этого страшного слова "новичок", а то при упоминании его я уже вздрагиваю.)
Что касается вашего вопроса. Если у вас установлен терминал, выберите вкладку Библиотека и дважды щёлкните по заголовку столбца "Имя" при этом список имён отсортируется.
Используйте поиск (если вы о КодаБазе - то по КодаБазе):
Большое спасибо!
Строка поиска находится справа вверху.
Вводите слово ->
Вас перекидывает в поисковую выдачу -> далее справа отмечаете, где должен идти поиск - в данном случае выбираете КодоБазу:
Лучше бы не упоминали этого страшного слова "новичок", а то при упоминании его я уже вздрагиваю.)
Что касается вашего вопроса. Если у вас установлен терминал, выберите вкладку Библиотека и дважды щёлкните по заголовку столбца "Имя" при этом список имён отсортируется.
Ага, нашел.Спасибо.
Можно нуб.)
Нулевой уровень бойца. А чо, нормас.)
Ай эм нуб. Зис эт харт...
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